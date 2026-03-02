Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с переоформлением сим-карты
Одна из самых распространенных схем связана с незаконным перевыпуском сим-карты у оператора связи
02 марта 2026, 23:31, ИА Амител
Мошенники могут получить полный контроль над номером телефона, переоформив сим-карту и тем самым получив доступ к SMS, банковским уведомлениям и онлайн-сервисам абонента. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин.
По его словам, одна из самых распространенных схем связана с незаконным перевыпуском сим-карты у оператора связи. После этого злоумышленник начинает получать все текстовые сообщения, а также может подтверждать входы и операции в сервисах, где защита завязана только на номер телефона.
«Решающим фактором остается процедура проверки личности в салоне оператора связи», — отметил Ларин.
Эксперт пояснил, что в некоторых моделях сим-карт отсутствуют дополнительные уровни защиты служебных сообщений оператора, которые используются для удаленного управления номером. В определенных условиях такие уведомления могут быть перехвачены и использованы в противоправных целях.
При этом абонент может долго не подозревать о проблеме, так как продолжает общаться через мессенджеры или интернет-сервисы.
«В это время злоумышленник фактически получает контроль над номером, а вместе с ним — доступ к банковским сообщениям и торговым площадкам», — подчеркнул специалист.
Для защиты номера Ларин советует заранее установить PIN-код на сим-карту, подключить у оператора дополнительную защиту от перевыпуска, использовать современные сим-карты и обязательно уничтожать старые при смене устройства.
Ну... Вроде как две одинаковые исправные симки не могут одновременно быть в сети... Так что совсем уж не заметить не получится, и новая станет активной только в момент, когда старая вне доступа, то есть после перезагрузки или иной недоступности. Так что способ не самый простой, к тому же банк не сразу активирует услуги в случае замены физической симки.
07:53:52 03-03-2026
Абсолютно верно. В этой схеме без участия операторов связи и банков обойтись нельзя.