Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с переоформлением сим-карты

Одна из самых распространенных схем связана с незаконным перевыпуском сим-карты у оператора связи

02 марта 2026, 23:31, ИА Амител

Мошенники могут получить полный контроль над номером телефона, переоформив сим-карту и тем самым получив доступ к SMS, банковским уведомлениям и онлайн-сервисам абонента. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин.

По его словам, одна из самых распространенных схем связана с незаконным перевыпуском сим-карты у оператора связи. После этого злоумышленник начинает получать все текстовые сообщения, а также может подтверждать входы и операции в сервисах, где защита завязана только на номер телефона.

«Решающим фактором остается процедура проверки личности в салоне оператора связи», — отметил Ларин.

Эксперт пояснил, что в некоторых моделях сим-карт отсутствуют дополнительные уровни защиты служебных сообщений оператора, которые используются для удаленного управления номером. В определенных условиях такие уведомления могут быть перехвачены и использованы в противоправных целях.

При этом абонент может долго не подозревать о проблеме, так как продолжает общаться через мессенджеры или интернет-сервисы.

«В это время злоумышленник фактически получает контроль над номером, а вместе с ним — доступ к банковским сообщениям и торговым площадкам», — подчеркнул специалист.

Для защиты номера Ларин советует заранее установить PIN-код на сим-карту, подключить у оператора дополнительную защиту от перевыпуска, использовать современные сим-карты и обязательно уничтожать старые при смене устройства.

