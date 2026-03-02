Стало известно, сколько человек пострадало в ДТП с автобусом на Змеиногорском тракте
С места происшествия был госпитализирован ребенок
02 марта 2026, 18:58, ИА Амител
В результате ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле пострадали 12 человек, в том числе девятилетняя девочка. Для оказания помощи на место происшествия выезжали семь бригад скорой медицинской помощи.
Всех пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи, где им провели осмотр и необходимые диагностические процедуры. Как сообщили в Минздраве Алтайского края, взрослые получили ушибы мягких тканей и в госпитализации не нуждались.
«Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, однако врачи приняли решение оставить девочку под наблюдением», — прокомментировали в краевом Минздраве.
Авария произошла днем 2 марта. На Змеиногорском тракте, в районе дома № 3, автобус маршрута № 109 столкнулся с грузовиком Man.
00:38:01 03-03-2026
что там за гад за рулем??! столько детей покалечил!!