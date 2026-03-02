Стало известно, сколько человек пострадало в ДТП с автобусом на Змеиногорском тракте

С места происшествия был госпитализирован ребенок

02 марта 2026, 18:58, ИА Амител

Автобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком в Барнауле / Фото: МВД

В результате ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле пострадали 12 человек, в том числе девятилетняя девочка. Для оказания помощи на место происшествия выезжали семь бригад скорой медицинской помощи.

Всех пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи, где им провели осмотр и необходимые диагностические процедуры. Как сообщили в Минздраве Алтайского края, взрослые получили ушибы мягких тканей и в госпитализации не нуждались.

«Ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, однако врачи приняли решение оставить девочку под наблюдением», — прокомментировали в краевом Минздраве.

Авария произошла днем 2 марта. На Змеиногорском тракте, в районе дома № 3, автобус маршрута № 109 столкнулся с грузовиком Man.