Туроператоры штрафуют россиян на сотни тысяч за отмену поездок в ОАЭ на фоне войны
Туристы отменяют бронирования вплоть до апреля, беспокоясь о собственной безопасности
02 марта 2026, 17:28, ИА Амител
Туроператоры отказываются полностью возвращать стоимость путевок в Дубай на фоне обострения ситуации в регионе.
Как выяснил Telegram‑канал "Shot Проверка", путешественники массово аннулируют бронирования, в том числе на апрель, опасаясь за безопасность, особенно если планируют поездку с детьми. При этом компании взыскивают значительные штрафы, оставляя туристов без сотен тысяч рублей.
Например, Виктория купила тур у оператора "Библио Глобус" на 4 марта за 307 тысяч рублей. Хотя рейс официально не отменен, девушка приняла решение отказаться от поездки из соображений безопасности.
В ответ на запрос о возврате средств компания уведомила, что при аннулировании путевки вся сумма будет списана — денег Виктория не получит.
Схожая ситуация сложилась и с оператором "Корал Тревел": клиенту, отказавшемуся от тура на середину апреля стоимостью 450 тысяч рублей, начислили штраф почти в 100 тысяч рублей.
Трудности возникают и при возврате авиабилетов. Авиаперевозчик AirArabia удерживает 50% стоимости билета в качестве штрафа, а оставшуюся сумму перечисляет не на банковскую карту, а на виртуальный счет.
На этом фоне россияне разделились во мнениях: одни предпочитают отказаться от поездки и заплатить штраф, другие рекомендуют дождаться официальной отмены рейса, чтобы вернуть полную стоимость.
Ранее российских туристов накормили тремя финиками на обед в аэропорту Дубая. На еду и воду образовалась большая очередь из пассажиров с разных отмененных из-за взрывов рейсов.
17:32:03 02-03-2026
Ну вот, где у нас государство? Отменить всех таких туроператоров и по миру пустить! Ан нееет. Это другое. Надо пока Телегу замедлять и блокировать!
17:55:45 02-03-2026
Действительно, зачем торопиться и брать вину за отказ на себя? Следует дождаться неизбежной официальной отмены рейса и деньги вернуть безо всяких штрафов, переложив кару на тех, кто отменит рейс!
18:13:46 02-03-2026
А как же форс мажор.
13:48:31 03-03-2026
Гость (18:13:46 02-03-2026) А как же форс мажор.... Поэтому и до свидания, май лав.
Зачем вы применяете слова, значения которых не понимаете? Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) — это чрезвычайные, непредвиденные и независящие от воли сторон события (войны, стихийные бедствия, эпидемии, запреты властей), которые делают объективно невозможным исполнение договорных обязательств. Он освобождает от ответственности за нарушение договора
09:25:03 03-03-2026
А они не охренели? Что по этому поводу думают Роспотребнадзор и прокуратура, тут точно все законно?