Туроператоры штрафуют россиян на сотни тысяч за отмену поездок в ОАЭ на фоне войны

Туристы отменяют бронирования вплоть до апреля, беспокоясь о собственной безопасности

02 марта 2026, 17:28, ИА Амител

Туроператоры отказываются полностью возвращать стоимость путевок в Дубай на фоне обострения ситуации в регионе.

Как выяснил Telegram‑канал "Shot Проверка", путешественники массово аннулируют бронирования, в том числе на апрель, опасаясь за безопасность, особенно если планируют поездку с детьми. При этом компании взыскивают значительные штрафы, оставляя туристов без сотен тысяч рублей.

Например, Виктория купила тур у оператора "Библио Глобус" на 4 марта за 307 тысяч рублей. Хотя рейс официально не отменен, девушка приняла решение отказаться от поездки из соображений безопасности.

В ответ на запрос о возврате средств компания уведомила, что при аннулировании путевки вся сумма будет списана — денег Виктория не получит.

Схожая ситуация сложилась и с оператором "Корал Тревел": клиенту, отказавшемуся от тура на середину апреля стоимостью 450 тысяч рублей, начислили штраф почти в 100 тысяч рублей.

Трудности возникают и при возврате авиабилетов. Авиаперевозчик AirArabia удерживает 50% стоимости билета в качестве штрафа, а оставшуюся сумму перечисляет не на банковскую карту, а на виртуальный счет.

На этом фоне россияне разделились во мнениях: одни предпочитают отказаться от поездки и заплатить штраф, другие рекомендуют дождаться официальной отмены рейса, чтобы вернуть полную стоимость.

Ранее российских туристов накормили тремя финиками на обед в аэропорту Дубая. На еду и воду образовалась большая очередь из пассажиров с разных отмененных из-за взрывов рейсов.