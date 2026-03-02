На Алтае ночной заезд четырех подростков привел к ДТП с переворотом

Несовершеннолетние решили покататься на автомобиле, пока родители спали

02 марта 2026, 22:01, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

Ночная поездка закончилась для компании подростков из Республики Алтай перевернутой машиной и больничной палатой.

Авария произошла около половины третьего ночи 1 марта неподалеку от села Инегень в Онгудайском районе. Четверо несовершеннолетних решили покататься на автомобиле, пока родители спали. За руль сел 16-летний житель села Малая Иня — ключи от "Тойоты Короллы" он тайком взял у матери.

По данным МВД Республики Алтай, во время поездки подросток не справился с управлением: машина выехала на встречную полосу, после чего слетела с дороги и опрокинулась в кювет. Автомобиль остался лежать на крыше.

Без последствий ночная авантюра не обошлась. Сам водитель получил травмы и был доставлен в Онгудайскую районную больницу. Еще один участник поездки — 15-летний подросток — сломал плечо. Как уточнили в полиции, никто из ребят не был пристегнут ремнями безопасности.

Теперь юному водителю предстоит отвечать не только за езду без прав, но и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью. Кроме того, решается вопрос о его постановке на профилактический учет.

