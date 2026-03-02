На Алтае ночной заезд четырех подростков привел к ДТП с переворотом
Несовершеннолетние решили покататься на автомобиле, пока родители спали
02 марта 2026, 22:01, ИА Амител
Ночная поездка закончилась для компании подростков из Республики Алтай перевернутой машиной и больничной палатой.
Авария произошла около половины третьего ночи 1 марта неподалеку от села Инегень в Онгудайском районе. Четверо несовершеннолетних решили покататься на автомобиле, пока родители спали. За руль сел 16-летний житель села Малая Иня — ключи от "Тойоты Короллы" он тайком взял у матери.
По данным МВД Республики Алтай, во время поездки подросток не справился с управлением: машина выехала на встречную полосу, после чего слетела с дороги и опрокинулась в кювет. Автомобиль остался лежать на крыше.
Без последствий ночная авантюра не обошлась. Сам водитель получил травмы и был доставлен в Онгудайскую районную больницу. Еще один участник поездки — 15-летний подросток — сломал плечо. Как уточнили в полиции, никто из ребят не был пристегнут ремнями безопасности.
Теперь юному водителю предстоит отвечать не только за езду без прав, но и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью. Кроме того, решается вопрос о его постановке на профилактический учет.
Ранее сообщалось, что житель Горно-Алтайска лишился автомобиля буквально за несколько минут — машину угнал нетрезвый подросток, воспользовавшийся чужой беспечностью.
09:11:47 03-03-2026
А родителям что?
21:02:30 19-03-2026
Гость (09:11:47 03-03-2026) А родителям что?... беспросветное горе навсегда
12:20:24 03-03-2026
А всего то навсего нужно было вовремя давать ремня. Но нет же, они же ДЕТИ, они же личности, они же права имеют....Вот и резултат современных воспитаний. И это начало...
21:03:02 19-03-2026
откуда в 18 лет знает как заводит и пр.?? с 18 лет не ранее !!