Алтайский край оказался в середине рейтинга по закредитованности населения

В среднем по России на одного экономически активного жителя приходится 473 тысячи рублей банковской задолженности

02 марта 2026, 21:01, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алтайский край оказался в середине общероссийского рейтинга по уровню закредитованности населения. По данным исследования РИА Новости, долговая нагрузка в регионе составляет 53,5% — именно такую долю среднедушевая банковская задолженность занимает по отношению к годовому доходу жителей края.

Таким образом, Алтайский край не входит ни в число наиболее закредитованных субъектов страны, ни в группу регионов с минимальной долговой нагрузкой. Показатель края близок к среднероссийскому уровню и отражает умеренную зависимость населения от заемных средств.

Для сравнения: в среднем по России на одного экономически активного жителя приходится 473 тысячи рублей банковской задолженности. При этом картина по регионам остается крайне неравномерной. Самая тяжелая ситуация зафиксирована в Республике Тыва, где долговая нагрузка превышает годовой доход и достигает 139%. Высокие показатели также отмечены в Калмыкии, Адыгее, Тюменской области, Удмуртии и Башкортостане.

В противоположной части рейтинга оказались регионы Северного Кавказа и юга страны. Минимальная закредитованность зафиксирована в Ингушетии — всего 12% от годового дохода. Низкие показатели также у Дагестана и Чечни. В числе регионов с относительно умеренной долговой нагрузкой оказались Москва и Чукотский автономный округ.

На этом фоне Алтайский край выглядит устойчиво: долговая нагрузка здесь заметно ниже, чем в проблемных регионах, но все еще остается значимой для семейных бюджетов, что отражает общую тенденцию для регионов Сибири.

Комментарии 3

Олег

21:07:07 02-03-2026

53,5% — именно такую долю среднедушевая банковская задолженность занимает по отношению к годовому доходу жителей края.
Вот мы уже и души, а не граждане - скоро закрепостят тех кто не выкупится

Гость

00:34:27 03-03-2026

половина не желают жить по средствам, понты и прочее и в итоге рабы на всю жизнь у банков! и детям своим торжественно рабство передадут

Гость

06:15:20 03-03-2026

Молодцы жители Алтайского края! Держим на себе среднестатистическую по России! Выдать всем по 500 тыщ для поддержки и в будущем!

