Алтайский край оказался в середине рейтинга по закредитованности населения
В среднем по России на одного экономически активного жителя приходится 473 тысячи рублей банковской задолженности
02 марта 2026, 21:01, ИА Амител
Алтайский край оказался в середине общероссийского рейтинга по уровню закредитованности населения. По данным исследования РИА Новости, долговая нагрузка в регионе составляет 53,5% — именно такую долю среднедушевая банковская задолженность занимает по отношению к годовому доходу жителей края.
Таким образом, Алтайский край не входит ни в число наиболее закредитованных субъектов страны, ни в группу регионов с минимальной долговой нагрузкой. Показатель края близок к среднероссийскому уровню и отражает умеренную зависимость населения от заемных средств.
Для сравнения: в среднем по России на одного экономически активного жителя приходится 473 тысячи рублей банковской задолженности. При этом картина по регионам остается крайне неравномерной. Самая тяжелая ситуация зафиксирована в Республике Тыва, где долговая нагрузка превышает годовой доход и достигает 139%. Высокие показатели также отмечены в Калмыкии, Адыгее, Тюменской области, Удмуртии и Башкортостане.
В противоположной части рейтинга оказались регионы Северного Кавказа и юга страны. Минимальная закредитованность зафиксирована в Ингушетии — всего 12% от годового дохода. Низкие показатели также у Дагестана и Чечни. В числе регионов с относительно умеренной долговой нагрузкой оказались Москва и Чукотский автономный округ.
На этом фоне Алтайский край выглядит устойчиво: долговая нагрузка здесь заметно ниже, чем в проблемных регионах, но все еще остается значимой для семейных бюджетов, что отражает общую тенденцию для регионов Сибири.
Ранее на берегу Оби в Барнауле выставили на продажу квартиру, которая больше похожа на отдельный этаж, чем на обычное жилье. Речь идет о семикомнатных апартаментах в будущей новостройке на площади Баварина — ценник впечатляет: 75 миллионов рублей.
21:07:07 02-03-2026
Вот мы уже и души, а не граждане - скоро закрепостят тех кто не выкупится
00:34:27 03-03-2026
половина не желают жить по средствам, понты и прочее и в итоге рабы на всю жизнь у банков! и детям своим торжественно рабство передадут
06:15:20 03-03-2026
Молодцы жители Алтайского края! Держим на себе среднестатистическую по России! Выдать всем по 500 тыщ для поддержки и в будущем!