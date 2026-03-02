Такой день. ДТП с автобусом на Змеиногорском тракте и промыв дамбы в Калманском районе

О главных событиях региона за 2 марта

02 марта 2026, 23:58, ИА Амител

Жители двух жилых домов на ул. Георгиева, 44, и ул. 50 лет СССР, 51, возмущены тем, как "ловко переобулся в воздухе" барнаульский застройщик "Мой Дом". Вместо апартаментов, которые, согласно проекту, должны были появиться на этом участке, компания вводит полноценный жилой комплекс. А ведь совсем недавно "Мой Дом" горячо заверял соседей по участку: мол, не бойтесь, никакого ЖК тут не будет. Сейчас барнаульцы пытаются разобраться, как застройщик мог заявить один проект, а в итоге реализовать другой и на чьей стороне закон.

В Калманском районе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за повреждения дамбы. Инцидент произошел 27 февраля. На дамбе по дороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье подмыло грунт по переливной трубе, возникла угроза разрушения дорожного полотна. Движение по трассе временно приостановили, объезд организовали через село Александровка.

В Барнауле в понедельник днем, 2 марта, на Змеиногорском тракте, в районе дома № 3, автобус маршрута № 109 столкнулся с грузовиком Man. Пострадали 12 человек, в том числе девятилетняя девочка. Для оказания помощи на место происшествия выезжали семь бригад скорой медицинской помощи.

В Камне-на-Оби решили заранее подготовиться к туристическому будущему — с 2027 года в городе появится туристический налог. Соответствующее решение депутаты местного горсовета приняли на сессии 26 февраля. При этом оговаривается, что фактически налог начнет действовать не раньше чем через месяц после официального опубликования решения.

Поезд протаранил автомобиль с людьми на железнодорожном переезде в Алтайском крае. В результате аварии 29-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водителя увезли в медицинское учреждение.