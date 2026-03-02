В России ожидается возобновление спроса на кредиты
Ключевую роль в развитии рынка по-прежнему будет играть политика ЦБ России
02 марта 2026, 17:15, ИА Амител
Рост рынка розничного кредитования может сформироваться в 2026 году, сообщил "Газете.ru" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.
По словам эксперта, некоторые граждане, которые не брали новые кредиты в 2025 году, могут вернуться к этому вопросу в 2026-м. Это объясняется ожидаемым восстановлением отложенного спроса.
«Качество заемщиков остается высоким. Банки продолжают ужесточать требования к платежеспособности и кредитной истории клиентов, и Центральный банк России играет в этом важную роль», — отметил Сироткин.
Эксперт добавил, что появление доступных кредитных продуктов привлекает больше людей, расширяя круг потенциальных заемщиков. Однако он подчеркнул, что говорить о существенном смягчении стандартов кредитования пока преждевременно.
Ранее сообщалось, что два микрозайма оформили на жительницу Алтайского района после перехода по ссылке.
18:20:25 02-03-2026
Ожидается и еще долго будет ожидаться)))
09:27:37 03-03-2026
Дулю вам-меня не ждите!
11:14:29 03-03-2026
Не говори гоп. Тоже думал, что только люди, которые с головой не дружат, берут кредиты с такой ставкой ЦБ. А вот приспичило и пришлось в 25 ипотеку взять. Жду снижения ставки и вперед на рефинансирование)