Ключевую роль в развитии рынка по-прежнему будет играть политика ЦБ России

02 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

Рост рынка розничного кредитования может сформироваться в 2026 году, сообщил "Газете.ru" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

По словам эксперта, некоторые граждане, которые не брали новые кредиты в 2025 году, могут вернуться к этому вопросу в 2026-м. Это объясняется ожидаемым восстановлением отложенного спроса.

«Качество заемщиков остается высоким. Банки продолжают ужесточать требования к платежеспособности и кредитной истории клиентов, и Центральный банк России играет в этом важную роль», — отметил Сироткин.

Эксперт добавил, что появление доступных кредитных продуктов привлекает больше людей, расширяя круг потенциальных заемщиков. Однако он подчеркнул, что говорить о существенном смягчении стандартов кредитования пока преждевременно.

