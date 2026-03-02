В России ожидается возобновление спроса на кредиты

Ключевую роль в развитии рынка по-прежнему будет играть политика ЦБ России

02 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru
Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

Рост рынка розничного кредитования может сформироваться в 2026 году, сообщил "Газете.ru" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

По словам эксперта, некоторые граждане, которые не брали новые кредиты в 2025 году, могут вернуться к этому вопросу в 2026-м. Это объясняется ожидаемым восстановлением отложенного спроса.

«Качество заемщиков остается высоким. Банки продолжают ужесточать требования к платежеспособности и кредитной истории клиентов, и Центральный банк России играет в этом важную роль», — отметил Сироткин.

Эксперт добавил, что появление доступных кредитных продуктов привлекает больше людей, расширяя круг потенциальных заемщиков. Однако он подчеркнул, что говорить о существенном смягчении стандартов кредитования пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что два микрозайма оформили на жительницу Алтайского района после перехода по ссылке.

Комментарии 3

Гость

18:20:25 02-03-2026

Ожидается и еще долго будет ожидаться)))

гость

09:27:37 03-03-2026

По словам эксперта, некоторые граждане, которые не брали новые кредиты в 2025 году, могут вернуться к этому вопросу в 2026-м.

Дулю вам-меня не ждите!

Гость

11:14:29 03-03-2026

гость (09:27:37 03-03-2026) По словам эксперта, некоторые граждане, которые не брали нов...
Не говори гоп. Тоже думал, что только люди, которые с головой не дружат, берут кредиты с такой ставкой ЦБ. А вот приспичило и пришлось в 25 ипотеку взять. Жду снижения ставки и вперед на рефинансирование)

