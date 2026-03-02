В Алтайском крае обновили порядок учета алиментов при назначении пособия

02 марта 2026, 23:05, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае с марта изменились правила учета алиментов при назначении единого пособия. Теперь, если размер выплат на ребенка не закреплен решением суда или нотариальным соглашением, его будут рассчитывать исходя из средней заработной платы по региону, а не из МРОТ, как это было раньше.

Как сообщили в пресс-центре отделения Социального фонда России по Алтайскому краю, новый порядок применяется с 1 марта при оценке доходов семей с разведенными родителями. Если алименты выплачиваются по устной договоренности и официально не оформлены, в расчет единого пособия автоматически заложат сумму, рассчитанную от средней зарплаты по краю.

В Соцфонде пояснили, что обычно при назначении пособия учитывается либо фактический размер алиментов, который заявитель указывает в документах, либо сумма, прописанная в нотариальном соглашении. Ранее, если эти выплаты оказывались ниже установленного минимума, в расчет доходов семьи подставляли алименты, исчисленные из МРОТ. Теперь вместо минимальной оплаты труда ориентиром станет средняя региональная зарплата.

При этом доли останутся прежними и будут зависеть от количества детей. Так, для матери троих детей, получающей алименты без судебного решения, при расчете пособия учтут сумму, равную половине среднемесячной зарплаты по Алтайскому краю — 27 640 рублей. Если же фактически алименты выше этой суммы, в расчет возьмут реальные выплаты.

В Социальном фонде отдельно подчеркнули, что для семей, где размер алиментов установлен через суд, никаких изменений не произошло.

«Для родителей, которые обратились в суд и получили его решение о сумме алиментов, с марта ничего не поменяется. Отделение СФР по Алтайскому краю продолжит учитывать такие суммы в доходах семьи, основываясь на данных судов, судебных приставов или же самих родителей. Даже если алименты, определенные таким образом, будут ниже установленных границ, правило минимальных алиментов применяться не будет, и в расчет возьмут сумму, указанную в решении суда», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили платить алименты женщинам за счет государства. Сергей Миронов выступил с инициативой создать алиментный фонд, который возьмет на себя выплаты, а затем будет взыскивать средства с должников.