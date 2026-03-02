Стало известно, где в России будет видна "кровавая Луна"
02 марта 2026, 20:36, ИА Амител
Жители восточных регионов России во вторник вечером смогут увидеть редкое и эффектное астрономическое явление — "кровавую Луну". Полное лунное затмение продлится почти час, рассказал РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
По словам ученого, вечером Луна полностью пройдет через тень Земли, преодолев в ней около 10 тысяч километров со скоростью примерно один километр в секунду.
«Полностью в тени Луна будет находиться примерно час. В это время она будет темно-красного цвета», — пояснил Язев.
Наблюдать затмение смогут жители Дальнего Востока и Восточной Сибири — начиная примерно с 19:30 по местному времени (14:30 мск). В западных регионах страны момент полной фазы увидеть уже не удастся: когда Луна поднимется над горизонтом, она начнет выходить из земной тени.
«Так называемую "кровавую Луну" можно увидеть только в полное лунное затмение, которое происходит в среднем один-два раза в год. При ясной погоде явление хорошо видно не только в телескопы и бинокли, но и невооруженным глазом. Это чрезвычайно красивое зрелище», — отметил астрофизик.
Астрономы советуют выбирать места подальше от городской засветки и надеяться на ясное небо — тогда впечатления от редкого космического спектакля будут максимальными.
