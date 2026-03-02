Зима отступает. Волна тепла захлестнет Алтайский край уже с середины недели

Погода будет преимущественно облачной, без резких перепадов

02 марта 2026, 18:05, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

После экстремально холодного конца февраля погода в Алтайском крае начнет меняться уже в первые дни марта. Синоптики фиксируют устойчивую тенденцию к потеплению: начиная с 3–4 марта, в регионе ожидается резкий рост температур, который будет особенно заметен на фоне недавних морозов до -38…-40 градусов.

Первые дни марта в Алтайском крае еще сохранят зимний характер. Ночами температура воздуха будет опускаться значительно ниже нуля, однако дневные показатели постепенно начнут повышаться. Уже с 3 марта морозы ослабнут, а к середине первой недели месяца в регион придет более мягкая погода.

По прогнозам, к 8 марта дневная температура воздуха в крае составит около 0…-3 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до -4…-5 градусов. Осадки в этот период сохранятся преимущественно в виде снега, местами возможны слабые снегопады. Погода будет преимущественно облачной, без резких перепадов.

На 4 марта синоптики прогнозируют заметно более комфортные условия по сравнению с предыдущими днями. В Барнауле днем ожидается около -4 градусов, ночью — порядка -9 градусов. Возможна облачность и небольшой снег, сильного ветра не прогнозируется.

В середине марта температурный фон продолжит смягчаться. В период с 14 по 23 марта дневные значения будут колебаться в пределах -3…-6 градусов, ночные температуры составят -3…-4 градуса. Погода останется типично мартовской — с чередованием облачных дней, снегопадов и кратковременных прояснений.

Наиболее ощутимые изменения синоптики ожидают в последнюю неделю марта. В этот период в Алтайском крае прогнозируется настоящая оттепель: днем температура воздуха может подниматься до 0…+3 градусов, а в отдельные дни местами — до +5 градусов и выше. Это создаст условия для активного таяния снега и перехода к весеннему погодному режиму.

Специалисты подчеркивают, что потепление будет происходить постепенно, без резких скачков, однако общий тренд очевиден — регион уверенно выходит из фазы аномального холода. Уже с первых чисел марта жители Алтайского края почувствуют заметное смягчение погоды, которое станет началом весенних изменений.