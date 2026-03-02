Введение туристического налога анонсировали в Камне-на-Оби

Ставку налога решили вводить поэтапно

02 марта 2026, 19:39, ИА Амител

В Камне-на-Оби решили заранее подготовиться к туристическому будущему — с 2027 года в городе появится туристический налог. Соответствующее решение депутаты местного горсовета приняли на сессии 26 февраля, сообщает "Банкфакс".

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации, новый сбор должен вступить в силу с 1 января 2027 года. При этом оговаривается, что фактически налог начнет действовать не раньше чем через месяц после официального опубликования решения. Такой запас по времени предусмотрен на случай возможных корректировок и организационных процедур.

«Ставку налога решили вводить поэтапно. В первый год она составит 3% от налоговой базы. В 2028 году ее увеличат до 4%, а с 2029 года туристический налог вырастет до 5%», — отмечает издание.

Примечательно, что еще осенью депутаты относились к инициативе куда осторожнее. Как уточняет "Банкфакс", вопрос о введении турналога выносили на ноябрьскую сессию горсовета, но тогда большинство народных избранников не поддержали предложение. Спустя несколько месяцев позиция изменилась, и проект все же получил зеленый свет.

Ранее сообщалось, что продажи организованных туров по России за год сократились более чем на 10%, сообщили участники рынка. В целом внутренний туризм продолжает расти, но заметно медленнее, чем ранее: по итогам 2025 года прирост составил около 5%, тогда как в 2024-м он был почти вдвое выше.