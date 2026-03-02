Введение туристического налога анонсировали в Камне-на-Оби
Ставку налога решили вводить поэтапно
02 марта 2026, 19:39, ИА Амител
В Камне-на-Оби решили заранее подготовиться к туристическому будущему — с 2027 года в городе появится туристический налог. Соответствующее решение депутаты местного горсовета приняли на сессии 26 февраля, сообщает "Банкфакс".
Согласно документу, опубликованному на сайте администрации, новый сбор должен вступить в силу с 1 января 2027 года. При этом оговаривается, что фактически налог начнет действовать не раньше чем через месяц после официального опубликования решения. Такой запас по времени предусмотрен на случай возможных корректировок и организационных процедур.
«Ставку налога решили вводить поэтапно. В первый год она составит 3% от налоговой базы. В 2028 году ее увеличат до 4%, а с 2029 года туристический налог вырастет до 5%», — отмечает издание.
Примечательно, что еще осенью депутаты относились к инициативе куда осторожнее. Как уточняет "Банкфакс", вопрос о введении турналога выносили на ноябрьскую сессию горсовета, но тогда большинство народных избранников не поддержали предложение. Спустя несколько месяцев позиция изменилась, и проект все же получил зеленый свет.
Ранее сообщалось, что продажи организованных туров по России за год сократились более чем на 10%, сообщили участники рынка. В целом внутренний туризм продолжает расти, но заметно медленнее, чем ранее: по итогам 2025 года прирост составил около 5%, тогда как в 2024-м он был почти вдвое выше.
19:48:35 02-03-2026
Камень на Оби оказывается туристический город 0_0
19:49:14 02-03-2026
Вы там огурцов переели ?
Какие там в Камне на Оби туристы ?
Корова с соседнего села зашла по ошибке ?
А село Мохнатушка что дальше Черницкого не задумывается налог туристический вводить ?
Уважаемые депутаты села Мохнатушка ,вводите тур налог поэтапно .а то туристы одуреют ....
09:45:29 03-03-2026
Апполитично рассуждаете.. После начала конфликта в Персидском заливе все туристы, ездящие отдыхать в Дубай, куда поедут? ну конечно же в туристический рай и место притяжения - город герой Камень-на Оби!!!
=)))
20:10:05 02-03-2026
Сделайте в городе хотя бы асфальт. Были осенью у вас в гостях. Стало стыдно, наверное это всех устраивает... А потом уже думайте об налоге. Научитесь сначала работать... А какая набережная неухоженная, но какая красивая Обь
20:20:38 02-03-2026
Камень-на-Оби --Туристическая Мекка?
22:18:49 02-03-2026
Молодцы, подсуетились. Дубаи прикрыли, сейчас богатеньким придется отдыхать в Камне. Перспективы радужные, ставка Будет расти с 3 до 5% (В Белокурихе какой-то 1%)
00:36:32 03-03-2026
фууу селюки. а КТО туда поедет то? и зачем?
02:14:49 03-03-2026
Прочитал- и хохотал до слез, каждый раз проезжая мимо Камня не испытываю соблазна проехать по центру- жалко подвеску. Сделайте господа- товарищи дороги нормальные, а потом на НьюВасюки замахивайтесь.
06:59:47 03-03-2026
Камень и туризм? Это Камеди клаб? А можете выяснить у каменных депутатов логику такого решения? Вы тогда и налог на посещение местного Лувра сделайте. Что? Лувра нет? Да и хрен с ним - зато налог останется.
08:23:00 03-03-2026
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
09:39:45 03-03-2026
Гость (08:23:00 03-03-2026) Умом Россию не понять,Аршином общим не измерить:У не... класс.
сами сочинили?
10:46:11 03-03-2026
Мусик (09:39:45 03-03-2026) класс.сами сочинили?... Федор Тютчев из школьной программы
10:08:16 03-03-2026
Мусик (09:39:45 03-03-2026) класс.сами сочинили?... Это Тютчев :)
11:16:19 03-03-2026
Где туризм и где камень на оби.... следующий пост - Александр Барышников возглавляет медиа рейтинг..
12:39:22 03-03-2026
Кому нужен этот задрыпанный камень