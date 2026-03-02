Курс доллара в России может достичь 150 рублей
Реализация негативного сценария вероятна при сохранении текущей экономической политики
02 марта 2026, 17:00, ИА Амител
К концу 2026 года в России предвидится значительное ослабление рубля, при этом курс доллара может вырасти до 140–150 рублей. Экономист Михаил Хазин, беседуя с Tsargrad.tv, назвал это "третьим мощным ударом" для российской национальной валюты, учитывая события 2014 и 2023 годов.
Хазин основывает свой прогноз на предположении, что основные факторы, влияющие на валютный рынок, останутся неизменными в конце текущего и начале следующего года. Он отмечает, что рубль уже дважды подвергался девальвации, что позволяет предположить его дальнейшее ослабление.
«Я полагаю, что к концу года доллар может достичь уровня 140–150 рублей, если сохранится текущее руководство», — сказал Хазин, подчеркивая, что это будет серьезным ударом для рубля.
Этот прогноз связан с тем, что российские граждане держат на депозитах около 70 трлн рублей. Банки ежемесячно выплачивают "триллионы рублей" в виде процентов, что требует значительных финансовых вливаний.
«Хотя совокупная прибыль банковского сектора составляет 3–4 триллиона в год, она не достигает 12 триллионов, — отметил экономист. — В такой ситуации возможны два варианта: либо объявить дефолт, либо напечатать деньги, что приведет к резкой инфляции. Это и есть курс 140–150 рублей».
Важно учитывать, что курс доллара оказывает значительное влияние на экономику страны, так как около 60% потребительских товаров и 40% товаров промышленного производства являются импортными.
«Сценарий с обвалом рубля реализуется при сохранении текущей политики, но если курс будет пересмотрен или изменена тактика, возможны различные сценарии развития событий», — заключил экономист.
Ранее сообщалось, что рубль может вернуться к трехзначному курсу по отношению к доллару.
17:05:49 02-03-2026
хазин тот еще прогнозист ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
17:22:30 02-03-2026
Гость (17:05:49 02-03-2026) хазин тот еще прогнозист )))))))))))))))))))))))))))))))))))... Этот чувак все время хрень какую-то несет, ничо никогда не сбылось. Я удивляюсь, как у него стыда нет дальше что-то прогнозировать.
23:36:55 02-03-2026
Гость (17:22:30 02-03-2026) Этот чувак все время хрень какую-то несет, ничо никогда не с... А что именно не сбылось? То что он вначале 2025 года сказал о рецессии в России - это уже факт. То, что США будет сворачивать базы в Европе - Трамп об этом уже объявил. То, что золото будет дорожать - за 2-3 года оно выросла в цене в 2-3 раза. То что политика ЦБ РФ - является тормозом экономики России, это и ежу уже понятно. Может ваши прогнозы были точнее?
06:43:50 03-03-2026
Гость (23:36:55 02-03-2026) А что именно не сбылось? То что он вначале 2025 года сказал ... Он несколько лет назад по 200 прогнозировал. Тут что-то сбавил обороты.
17:11:03 02-03-2026
Да это не доллар вырастет, а деревянный обесценится!
17:11:57 02-03-2026
Ну вот и дошли до очередного дефолта. Не ну а че...у людей денег то много развелось, хорошо жить начали . Мы сейчас им покажем
20:04:08 02-03-2026
Гость (17:11:57 02-03-2026) Ну вот и дошли до очередного дефолта. Не ну а че...у людей д... Вот че несёшь?? Пока мы за доллары покупаем больше чем продаём, нам нужен дешевый доллар...цб курс лепит от своих хотелок...
17:19:39 02-03-2026
гражданин Хазин так себе прогнозист 😂
17:33:41 02-03-2026
Вначале СВО были предсказатели доллара за 150 руб. уже в 2022 году.
18:38:04 02-03-2026
Высокая ставка сделала своё черное дело?
18:47:43 02-03-2026
Зато гривна стабильна, вот парадокс
09:31:01 03-03-2026
Этот прогноз связан с тем, что российские граждане держат на депозитах около 70 трлн рублей.
Так пусть миллиардеры снимут свои деньги с депозитов и курс доллара будет 6 рублей. И всего -то, у этой толпы в миллион голов , а скорее всего меньше, денег больше, чем у остальных 140 миллионов человек.
10:12:12 03-03-2026
Гость (09:31:01 03-03-2026) Этот прогноз связан с тем, что российские граждане держат на...
Школа еще не началась? Если все миллиардеры разом заберут свои свои депозиты, то рухнет только банковская система, но и весь финансовый рынок в целом, что повлечет за собой все остальные сектора экономики. Очень глупо думать, что деньги в банке просто так лежат на счетах без движений. Почитай умный книжки, авось узнаешь много нового
09:32:27 03-03-2026
Сейчас доллар около 80, а нефть в бюджете посчитана по 59, простым умножением можно посчитать, что при 150 рублей за доллар и 200 долларов за баррель нефти в случае продолжения войны на Ближнем Востоке означают, что поступления в российский бюджет от продажи нефти увеличатся примерно в 6 раз