Реализация негативного сценария вероятна при сохранении текущей экономической политики

02 марта 2026, 17:00, ИА Амител

К концу 2026 года в России предвидится значительное ослабление рубля, при этом курс доллара может вырасти до 140–150 рублей. Экономист Михаил Хазин, беседуя с Tsargrad.tv, назвал это "третьим мощным ударом" для российской национальной валюты, учитывая события 2014 и 2023 годов.

Хазин основывает свой прогноз на предположении, что основные факторы, влияющие на валютный рынок, останутся неизменными в конце текущего и начале следующего года. Он отмечает, что рубль уже дважды подвергался девальвации, что позволяет предположить его дальнейшее ослабление.

«Я полагаю, что к концу года доллар может достичь уровня 140–150 рублей, если сохранится текущее руководство», — сказал Хазин, подчеркивая, что это будет серьезным ударом для рубля.

Этот прогноз связан с тем, что российские граждане держат на депозитах около 70 трлн рублей. Банки ежемесячно выплачивают "триллионы рублей" в виде процентов, что требует значительных финансовых вливаний.

«Хотя совокупная прибыль банковского сектора составляет 3–4 триллиона в год, она не достигает 12 триллионов, — отметил экономист. — В такой ситуации возможны два варианта: либо объявить дефолт, либо напечатать деньги, что приведет к резкой инфляции. Это и есть курс 140–150 рублей».

Важно учитывать, что курс доллара оказывает значительное влияние на экономику страны, так как около 60% потребительских товаров и 40% товаров промышленного производства являются импортными.

«Сценарий с обвалом рубля реализуется при сохранении текущей политики, но если курс будет пересмотрен или изменена тактика, возможны различные сценарии развития событий», — заключил экономист.

