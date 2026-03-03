До 40% выросла доля россиян, готовых купить детям собственное жилье
Наиболее популярным способом накоплений остаются банковские инструменты
03 марта 2026, 07:18, ИА Амител
Все больше россиян задумываются о том, чтобы заранее обеспечить своих детей жильем. За последний год число таких семей выросло почти на треть, следует из исследования сервиса "Выберу.ру", данные которого приводит РИА Новости.
Если в 2025 году о покупке недвижимости для ребенка или накоплении средств на нее заявляли около 30% опрошенных, то в 2026 году эта доля увеличилась до 40%. При этом каждый третий респондент уже начал откладывать деньги. Еще 60% пока не готовы к таким тратам, однако каждый второй из них допускает, что пересмотрит свою позицию, если финансовое положение улучшится.
«Наиболее популярным способом накоплений остаются банковские инструменты. Так, 13% тех, кто планирует обеспечить ребенка жильем, выбирают депозиты и накопительные счета. Еще 11% рассчитывают приобрести недвижимость с привлечением заемных средств. 8% респондентов планируют использовать материнский капитал, а 3% — взять ипотеку и погашать ее за счет дохода от аренды жилья», — отмечает издание.
Часть россиян рассматривает альтернативные варианты. 4% собираются копить на жилье с помощью программы долгосрочных сбережений, 7% делают ставку на биржевые инструменты, а 5% намерены вернуться к вопросу позже — после снижения ставок по кредитам.
Ранее сообщалось, что на берегу Оби в Барнауле выставили на продажу квартиру, которая больше похожа на отдельный этаж, чем на обычное жилье. Речь идет о семикомнатных апартаментах в будущей новостройке на площади Баварина — ценник впечатляет: 75 миллионов рублей.
07:22:21 03-03-2026
Это ложь, нет у 40% на это дело денег!!!
07:47:48 03-03-2026
Скорее всего у этих 40%, которые якобы хотят купить жильё своим детям, нет даже собственного жилья.
Скорее всего у этих 40%, которые якобы хотят купить жильё своим детям, нет даже собственного жилья.
08:37:44 03-03-2026
Видимо, есть: "взять ипотеку и погашать ее за счет дохода от аренды жилья", есть лишнее жилье.
08:31:26 03-03-2026
Зато народу есть о чем поговорить.
07:28:24 03-03-2026
Что даром достается - не ценится.
08:34:19 03-03-2026
Гость (07:28:24 03-03-2026) Что даром достается - не ценится....
Потом ещё и понукать будут, что же вы мне мамаша с папашей однушку всего взяли.
Пусть сами учатся своим горбом зарабатывать. Меня хоть и бесят молодые доставщики на тротуарах, но тем не менее уважаю, что они сами о себе и своих потребностях начинают с юности заботиться. Сам первые свои деньги в 13 лет заработал, помню как будто немного повзрослел сразу)
09:58:29 03-03-2026
Правильно!!!Пусть сами вкалывают!!!
08:25:33 03-03-2026
нет уж. не для того горбатимся чтобы им здесь учиться, квартиры покупать, работать и жить
09:02:49 03-03-2026
Новость с заголовком расходится - 40% хотят купить. А хотеть и купить - это разные вещи.
09:34:43 03-03-2026
Соглашусь!
"Хотеть купить" могут 100%- это же мечта!
А дальше начинаются "если"....
09:31:34 03-03-2026
Чудеса в решете?