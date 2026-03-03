До 40% выросла доля россиян, готовых купить детям собственное жилье

Наиболее популярным способом накоплений остаются банковские инструменты

03 марта 2026, 07:18, ИА Амител

Все больше россиян задумываются о том, чтобы заранее обеспечить своих детей жильем. За последний год число таких семей выросло почти на треть, следует из исследования сервиса "Выберу.ру", данные которого приводит РИА Новости.

Если в 2025 году о покупке недвижимости для ребенка или накоплении средств на нее заявляли около 30% опрошенных, то в 2026 году эта доля увеличилась до 40%. При этом каждый третий респондент уже начал откладывать деньги. Еще 60% пока не готовы к таким тратам, однако каждый второй из них допускает, что пересмотрит свою позицию, если финансовое положение улучшится.

«Наиболее популярным способом накоплений остаются банковские инструменты. Так, 13% тех, кто планирует обеспечить ребенка жильем, выбирают депозиты и накопительные счета. Еще 11% рассчитывают приобрести недвижимость с привлечением заемных средств. 8% респондентов планируют использовать материнский капитал, а 3% — взять ипотеку и погашать ее за счет дохода от аренды жилья», — отмечает издание.

Часть россиян рассматривает альтернативные варианты. 4% собираются копить на жилье с помощью программы долгосрочных сбережений, 7% делают ставку на биржевые инструменты, а 5% намерены вернуться к вопросу позже — после снижения ставок по кредитам.

