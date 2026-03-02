Главным препятствием для реализации планов Трампа выступает КСИР

02 марта 2026, 21:33, ИА Амител

США и Израиль имеют разные подходы к будущему Ирана. Дональд Трамп стремится изменить страну по венесуэльскому образцу, сохранив существующую систему управления, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), чтобы Иран мог продолжать функционировать и сотрудничать с Вашингтоном. Об этом "Газете.ru" сообщил эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Трамп рассчитывает на то, что Иран трансформируется, но при этом останется стабильным государством с действующей властью. Это позволит США взаимодействовать с иранскими лидерами в будущем. В то же время Израиль хочет полного изменения политического строя Ирана и восстановления монархии, что подразумевает возвращение к режиму, существовавшему до Исламской революции 1979 года», — отметил Каргин.

Эксперт добавил, что на данный момент Трамп рассматривает президента Ирана Масуда Пезешкиана как наиболее подходящего партнера для переговоров. Пезешкиан представляет реформистское крыло иранской элиты и придерживается светских взглядов. Однако, по мнению Каргина, президент Ирана имеет ограниченные полномочия и не контролирует силовой блок или внешнюю политику страны.

«Трамп намерен сосредоточиться на борьбе с КСИР, который является основным противником США в Иране. Этот религиозно-силовой блок играет ключевую роль в управлении страной и его влияние продолжает расти», — подчеркнул эксперт.

Каргин заключил, что нынешние иранские власти не намерены идти на значительные изменения и уступать требованиям США. Ситуация остается напряженной, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран запросил переговоры после ударов США.