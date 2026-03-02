Эксперт объяснил, грозит ли Ирану ситуация по примеру Венесуэлы

Главным препятствием для реализации планов Трампа выступает КСИР

02 марта 2026, 21:33, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
США и Израиль имеют разные подходы к будущему Ирана. Дональд Трамп стремится изменить страну по венесуэльскому образцу, сохранив существующую систему управления, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), чтобы Иран мог продолжать функционировать и сотрудничать с Вашингтоном. Об этом "Газете.ru" сообщил эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Трамп рассчитывает на то, что Иран трансформируется, но при этом останется стабильным государством с действующей властью. Это позволит США взаимодействовать с иранскими лидерами в будущем. В то же время Израиль хочет полного изменения политического строя Ирана и восстановления монархии, что подразумевает возвращение к режиму, существовавшему до Исламской революции 1979 года», — отметил Каргин.

Эксперт добавил, что на данный момент Трамп рассматривает президента Ирана Масуда Пезешкиана как наиболее подходящего партнера для переговоров. Пезешкиан представляет реформистское крыло иранской элиты и придерживается светских взглядов. Однако, по мнению Каргина, президент Ирана имеет ограниченные полномочия и не контролирует силовой блок или внешнюю политику страны.

«Трамп намерен сосредоточиться на борьбе с КСИР, который является основным противником США в Иране. Этот религиозно-силовой блок играет ключевую роль в управлении страной и его влияние продолжает расти», — подчеркнул эксперт.

Каргин заключил, что нынешние иранские власти не намерены идти на значительные изменения и уступать требованиям США. Ситуация остается напряженной, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран запросил переговоры после ударов США.

Комментарии 8

Гость

21:49:28 02-03-2026

как быстро союзники России уходят в небытьё.

Гость

09:31:13 03-03-2026

Гость (21:49:28 02-03-2026) как быстро союзники России уходят в небытьё.... рано списываешь))) еще не вечер.

Гость

22:43:07 02-03-2026

Недопустимо робко ведёт себя РФ: Иран под носом, а Москва дожидается его падения и превращения в сателлита заокеанского разгильдяя, которому "всё позволено"!?

Гость

09:32:16 03-03-2026

Гость (22:43:07 02-03-2026) Недопустимо робко ведёт себя РФ: Иран под носом, а Москва до... все что нужно было сделать РФ уже сделала за прошедшие 2 месяца. Такие вещи не озвучиваются в СМИ))

Гость

10:01:25 03-03-2026

Гость (09:32:16 03-03-2026) все что нужно было сделать РФ уже сделала за прошедшие 2 мес...
Ну верь в это дальше )

Гость

10:00:32 03-03-2026

Гость (22:43:07 02-03-2026) Недопустимо робко ведёт себя РФ: Иран под носом, а Москва до...
Ща подожди, мы пока Венесуэле помогаем. Как освободим Мадуро, так и за Иран примемся ХДДД

Гость

02:27:23 03-03-2026

Как можно вообще с ними взаимодействовать?

Гость

08:39:04 03-03-2026

просто задумайтесь.
если все олрайт, все счастливы и все хорошо, кто зачем нужна такая вещь - как корпус стражей ))

