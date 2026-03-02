В Госдуме предложили запретить горнолыжным курортам требовать деньги за инструкторов

02 марта 2026, 22:37, ИА Амител

Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев предложил законодательно запретить горнолыжным курортам требовать деньги за услуги инструкторов в случаях, когда детей обучают катанию собственные родители. Об инициативе сообщает ura.ru.

Парламентарий направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову и настаивает на том, чтобы право родителей самостоятельно ставить ребенка на лыжи или сноуборд было четко закреплено в нормативных актах. Речь идет о ситуациях, когда горнолыжные центры фактически запрещают обучение без сертифицированных инструкторов или вводят за это дополнительные сборы.

«Считаю целесообразным нормативно урегулировать и обеспечить правовую возможность обучения катанию на лыжах и пользованию горнолыжным инвентарем детей лицами, являющимися их законными представителями», — говорится в письме депутата.

Прокофьев подчеркнул, что его инициатива направлена на пресечение ограничений и санкций со стороны сотрудников курортов в отношении семей с детьми. По его словам, поводом для обращения стали многочисленные жалобы россиян, столкнувшихся с требованиями оплачивать услуги инструкторов даже в тех случаях, когда родители готовы и способны обучать ребенка самостоятельно.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему в Горном Алтае не развит горнолыжный отдых. В своем аккаунте одной соцсети она отметила, что нет ответа на вопрос, в какое время года лучше ехать в этот регион, но зимний Алтай "прекрасен, но совсем иначе".