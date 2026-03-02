Пострадавшим в ДТП с автобусом в Барнауле объяснили, как получить до 2 млн рублей
Право на такие компенсации закреплено федеральным законом
02 марта 2026, 18:21, ИА Амител
Пассажиры автобуса № 109, пострадавшие в ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле, имеют право на страховые выплаты по ОСГОП. Об этом сообщила юрист и автор просветительского проекта "Бережем жизнь вместе" Ольга Писанова, разъяснив порядок получения компенсаций.
Авария произошла днем 2 марта. По данным СМИ, маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, на место происшествия были направлены семь бригад скорой помощи. По неофициальной информации медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, в том числе одному ребенку. После осмотра ребенка госпитализировали, остальные пострадавшие были отпущены домой.
Согласно автоматизированной информационной системе НССО, у перевозчика оформлен действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности, заключенный с Ингосстрах. Это дает пассажирам право на получение страхового возмещения.
Как пояснила Ольга Писанова, для оформления выплаты пострадавшим необходимо обратиться к перевозчику и получить акт о происшествии на транспорте, взять медицинскую выписку о полученных травмах, приложить документ, удостоверяющий личность, и подать заявление в страховую компанию. Юрист уточнила, что достаточно, чтобы акт у перевозчика получил один из пострадавших — другим пассажирам не требуется ждать окончания расследования или получать документы из ГАИ.
Размер страхового возмещения за вред здоровью определяется в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и степени тяжести травм. При наличии нескольких повреждений выплаты суммируются, но не могут превышать 2 млн рублей.
Право на такие компенсации закреплено Федеральным законом № 67-ФЗ: пассажиры общественного транспорта, пострадавшие в ДТП, имеют право на страховое возмещение в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу.
18:29:28 02-03-2026
Не объяснили какие повреждения соответствуют сумме 2 000 000? Видимо смерть?
21:05:14 02-03-2026
Гость (18:29:28 02-03-2026) Не объяснили какие повреждения соответствуют сумме 2 000 000...
Тяжкие травмы, оплата реабилитации в сумме до 2-х млн рублей, инвалидность 1 группы, ребенок-инвалид
18:51:10 02-03-2026
Да да, только вот ни у одного из пассажиров нет билетов, верно, что об этом говорит закон?
21:04:05 02-03-2026
Гость (18:51:10 02-03-2026) Да да, только вот ни у одного из пассажиров нет билетов, вер... Закон говорит, сел в автобус, застрахован. Более того, даже если одной нагой наступил на ступень, а он поехал, то тоже выплата будет положена
21:13:10 02-03-2026
Гость (21:04:05 02-03-2026) Закон говорит, сел в автобус, застрахован. Более того, даже ... Казалось бы. На самом деле запаришься доказывать что был в автобусе.
22:09:00 02-03-2026
Гость (21:13:10 02-03-2026) Казалось бы. На самом деле запаришься доказывать что был в а... По идее гайцы/медики должны взять информацию со всех пассажиров. И ничего доказывать не надо.
21:13:56 02-03-2026
Гость (21:04:05 02-03-2026) Закон говорит, сел в автобус, застрахован. Более того, даже ... Кто тебе такое сказал, а не задумался для чего билеты нужны? Купил билет - заключил договор на перевозку, значит застрахован, или по твоему на "зайцев" тоже страховка распространяется))
21:14:41 02-03-2026
Гость (21:04:05 02-03-2026) Закон говорит, сел в автобус, застрахован. Более того, даже ... Конкретно какая статья, и почему юрист не говорит об этом?
06:28:41 03-03-2026
Гость (21:14:41 02-03-2026) Конкретно какая статья, и почему юрист не говорит об этом?... Самое место для требований юридической консультации и прогнозов на внешне политической арене
09:16:34 03-03-2026
Гость (21:04:05 02-03-2026) Закон говорит, сел в автобус, застрахован. Более того, даже ... "даже если одной нагой" - а если одетый?
18:56:08 02-03-2026
Вот это счастливый билетик!
сопатку в автобусе прижали и вуаля - 2 млн,
когда такой следующий заезд намечается?
21:11:11 02-03-2026
Всех взрослых пассажиров пострадавших в ДТП отправили по домам- ушибы мягких тканей ничего серьезного. Так что про миллионы могут забыть. Единственная госпитализированная девочка, но и там миллионы вряд ли.
09:18:33 03-03-2026
В самом лучшем случае девочка может получить 10000-30000р. Остальным только на мороженое и то вряд ли. 2 ляма если последствия тяжелейшие, за разбитые сопатки копейки или ничего. Так больше набегаешься за справками. Так что не мечтайте.