Пострадавшим в ДТП с автобусом в Барнауле объяснили, как получить до 2 млн рублей

02 марта 2026, 18:21, ИА Амител

Автобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком в Барнауле / Фото: МВД

Пассажиры автобуса № 109, пострадавшие в ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле, имеют право на страховые выплаты по ОСГОП. Об этом сообщила юрист и автор просветительского проекта "Бережем жизнь вместе" Ольга Писанова, разъяснив порядок получения компенсаций.

Авария произошла днем 2 марта. По данным СМИ, маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, на место происшествия были направлены семь бригад скорой помощи. По неофициальной информации медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, в том числе одному ребенку. После осмотра ребенка госпитализировали, остальные пострадавшие были отпущены домой.

Согласно автоматизированной информационной системе НССО, у перевозчика оформлен действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности, заключенный с Ингосстрах. Это дает пассажирам право на получение страхового возмещения.

Как пояснила Ольга Писанова, для оформления выплаты пострадавшим необходимо обратиться к перевозчику и получить акт о происшествии на транспорте, взять медицинскую выписку о полученных травмах, приложить документ, удостоверяющий личность, и подать заявление в страховую компанию. Юрист уточнила, что достаточно, чтобы акт у перевозчика получил один из пострадавших — другим пассажирам не требуется ждать окончания расследования или получать документы из ГАИ.

Размер страхового возмещения за вред здоровью определяется в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и степени тяжести травм. При наличии нескольких повреждений выплаты суммируются, но не могут превышать 2 млн рублей.

Право на такие компенсации закреплено Федеральным законом № 67-ФЗ: пассажиры общественного транспорта, пострадавшие в ДТП, имеют право на страховое возмещение в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу.