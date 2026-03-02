На Павловском тракте в Барнауле образовался "паровозик" из пяти автомобилей
02 марта 2026, 18:34, ИА Амител
Вечером 2 марта Павловский тракт в Барнауле встал из-за крупной аварии. В районе остановки "Мастерские" в цепочке столкнулись сразу несколько машин — по словам очевидцев, не менее пяти, пишет "МК на Алтае".
Автомобили шли плотным потоком и начали врезаться друг в друга один за другим. На месте работают экстренные службы: видны машины МЧС и бригада скорой помощи. О пострадавших пока официально не сообщалось.
Из-за ДТП движение по Павловскому тракту оказалось практически парализовано. По данным сервиса "2ГИС", в этом районе образовались пробки до шести баллов.
Комментариев от Госавтоинспекции на момент публикации не поступало, обстоятельства происшествия уточняются.
18:52:43 02-03-2026
каждый второй по телефону хрюкает
кукушки еще и видос смотрят прям за рулем и курить могут .
какя им дорога ?
вот и паравозик
21:52:35 02-03-2026
Гость (18:52:43 02-03-2026) каждый второй по телефону хрюкает кукушки еще и видос см... Вечером хоть не красятся, обычно утром это делают)) А так да в левой сига или парилка, в правой телефон.
21:18:16 02-03-2026
"Не смотри на попы, а смотри на "стопы"!"
07:29:37 03-03-2026
А некоторые уткнуться в "ЗАД" и едут не соблюдая дистанцию....вот и паровозик!
13:49:27 03-03-2026
Я.... (07:29:37 03-03-2026) А некоторые уткнуться в "ЗАД" и едут не соблюдая дистанцию..... А у некоторых в пробках дистанция в три машины и растягиваемся на километры
22:54:45 03-03-2026
Гость (13:49:27 03-03-2026) А у некоторых в пробках дистанция в три машины и растягиваем... Да хоть на сколько растянитесь, лучше ехать, чем потом стоять когда кто-то перекроет полосу из-за ДТП.