На Павловском тракте в Барнауле образовался "паровозик" из пяти автомобилей

02 марта 2026, 18:34, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "МК на Алтае"

Вечером 2 марта Павловский тракт в Барнауле встал из-за крупной аварии. В районе остановки "Мастерские" в цепочке столкнулись сразу несколько машин — по словам очевидцев, не менее пяти, пишет "МК на Алтае".

Автомобили шли плотным потоком и начали врезаться друг в друга один за другим. На месте работают экстренные службы: видны машины МЧС и бригада скорой помощи. О пострадавших пока официально не сообщалось.

Из-за ДТП движение по Павловскому тракту оказалось практически парализовано. По данным сервиса "2ГИС", в этом районе образовались пробки до шести баллов.

Комментариев от Госавтоинспекции на момент публикации не поступало, обстоятельства происшествия уточняются.