На Павловском тракте в Барнауле образовался "паровозик" из пяти автомобилей

О пострадавших пока официально не сообщалось

02 марта 2026, 18:34, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "МК на Алтае"

Вечером 2 марта Павловский тракт в Барнауле встал из-за крупной аварии. В районе остановки "Мастерские" в цепочке столкнулись сразу несколько машин — по словам очевидцев, не менее пяти, пишет "МК на Алтае".

Автомобили шли плотным потоком и начали врезаться друг в друга один за другим. На месте работают экстренные службы: видны машины МЧС и бригада скорой помощи. О пострадавших пока официально не сообщалось.

Из-за ДТП движение по Павловскому тракту оказалось практически парализовано. По данным сервиса "2ГИС", в этом районе образовались пробки до шести баллов.

Комментариев от Госавтоинспекции на момент публикации не поступало, обстоятельства происшествия уточняются.

Автобус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком в Барнауле / Фото: МВД

"Есть пострадавшие". Автобус с пассажирами влетел в грузовик в Барнауле

Пострадавшим в травмпункте оказывают всю необходимую медицинскую помощь
Комментарии 6

Гость

18:52:43 02-03-2026

каждый второй по телефону хрюкает
кукушки еще и видос смотрят прям за рулем и курить могут .
какя им дорога ?
вот и паравозик

гость

21:52:35 02-03-2026

Гость (18:52:43 02-03-2026) каждый второй по телефону хрюкает кукушки еще и видос см... Вечером хоть не красятся, обычно утром это делают)) А так да в левой сига или парилка, в правой телефон.

Кхм...

21:18:16 02-03-2026

"Не смотри на попы, а смотри на "стопы"!"

Я....

07:29:37 03-03-2026

А некоторые уткнуться в "ЗАД" и едут не соблюдая дистанцию....вот и паровозик!

Гость

13:49:27 03-03-2026

Я.... (07:29:37 03-03-2026) А некоторые уткнуться в "ЗАД" и едут не соблюдая дистанцию..... А у некоторых в пробках дистанция в три машины и растягиваемся на километры

гость

22:54:45 03-03-2026

Гость (13:49:27 03-03-2026) А у некоторых в пробках дистанция в три машины и растягиваем... Да хоть на сколько растянитесь, лучше ехать, чем потом стоять когда кто-то перекроет полосу из-за ДТП.

