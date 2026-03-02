Наркосбытчика с крупной партией запрещенного "товара" задержали в Барнауле

Распространять наркотики мужчина собирался в Центральном районе Барнаула

02 марта 2026, 20:03, ИА Амител

Запрещенный товар / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники полиции пресекли попытку крупного сбыта наркотиков. Под подозрение попал 25-летний житель города, которого оперативники задержали прямо возле дома, когда тот выходил из автомобиля.

Как сообщили в краевом главке МВД, информация о возможной причастности мужчины к наркообороту поступила заранее. Проверка подтвердила опасения: при осмотре машины на водительском сиденье нашли сверток с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это наркотик массой свыше 100 граммов.

«На допросе задержанный не стал отрицать свою роль. Он рассказал, что приобрел запрещенное вещество через интернет-площадку, заплатив более 200 тысяч рублей. По его словам, наркотики предназначались для дальнейшей продажи напрямую покупателям — без тайников и закладок. Распространять их мужчина собирался в Центральном районе Барнаула, где сам и проживает», — отметили в ведомстве.

В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В настоящий момент он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.