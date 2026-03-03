Депутаты предложили отменить штраф за утерю паспорта
Сейчас, помимо госпошлины в 1500 рублей, придется заплатить еще и административный штраф
03 марта 2026, 07:31, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги по фракции "Новые люди" предложили отменить штраф за неумышленную утерю паспорта. Соответствующее обращение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА Новости.
Депутаты предлагают скорректировать постановление правительства и исключить основания для привлечения к административной ответственности, если не доказан умысел на уничтожение или порчу документа. Также планируется внести изменения в статью 19.16 КоАП РФ.
Авторы инициативы подчеркивают: значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умыслом, а с кражами, случайными потерями или чрезвычайными обстоятельствами. При этом гражданин уже несет финансовую нагрузку — госпошлина за восстановление паспорта составляет 1500 рублей.
«Наказывать человека за сам факт утраты документа вне зависимости от реальной степени его вины — избыточно и несправедливо», — считают парламентарии.
Принятие законопроекта, по их мнению, обеспечит принцип справедливости и снизит избыточную финансовую нагрузку на граждан.
09:11:03 03-03-2026
Штраф уберут, а получить станет дороже. Не тужтесь, у вас всё-равно получится только отнять лишние деньги у людей.
14:01:16 03-03-2026
В 2007 году с меня требовали 2500 за не своевременную замену фотографии в паспорте.
15:01:21 03-03-2026
Гость (14:01:16 03-03-2026) В 2007 году с меня требовали 2500 за не своевременную замен... Фотографии в паспорте не меняют. Меняют паспорт целиком. Госпошлина плюс штраф за несвоевременную замену- вот тебе и 2500 р.