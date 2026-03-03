Депутаты предложили отменить штраф за утерю паспорта

Сейчас, помимо госпошлины в 1500 рублей, придется заплатить еще и административный штраф

03 марта 2026, 07:31, ИА Амител

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги по фракции "Новые люди" предложили отменить штраф за неумышленную утерю паспорта. Соответствующее обращение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают скорректировать постановление правительства и исключить основания для привлечения к административной ответственности, если не доказан умысел на уничтожение или порчу документа. Также планируется внести изменения в статью 19.16 КоАП РФ.

Авторы инициативы подчеркивают: значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умыслом, а с кражами, случайными потерями или чрезвычайными обстоятельствами. При этом гражданин уже несет финансовую нагрузку — госпошлина за восстановление паспорта составляет 1500 рублей.

«Наказывать человека за сам факт утраты документа вне зависимости от реальной степени его вины — избыточно и несправедливо», — считают парламентарии.

Принятие законопроекта, по их мнению, обеспечит принцип справедливости и снизит избыточную финансовую нагрузку на граждан.