Депутаты предложили отменить штраф за утерю паспорта

Сейчас, помимо госпошлины в 1500 рублей, придется заплатить еще и административный штраф

03 марта 2026, 07:31, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его коллеги по фракции "Новые люди" предложили отменить штраф за неумышленную утерю паспорта. Соответствующее обращение направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА Новости.

Депутаты предлагают скорректировать постановление правительства и исключить основания для привлечения к административной ответственности, если не доказан умысел на уничтожение или порчу документа. Также планируется внести изменения в статью 19.16 КоАП РФ.

Авторы инициативы подчеркивают: значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умыслом, а с кражами, случайными потерями или чрезвычайными обстоятельствами. При этом гражданин уже несет финансовую нагрузку — госпошлина за восстановление паспорта составляет 1500 рублей.

«Наказывать человека за сам факт утраты документа вне зависимости от реальной степени его вины — избыточно и несправедливо», — считают парламентарии.

Принятие законопроекта, по их мнению, обеспечит принцип справедливости и снизит избыточную финансовую нагрузку на граждан.

Комментарии 3

гость

09:11:03 03-03-2026

Штраф уберут, а получить станет дороже. Не тужтесь, у вас всё-равно получится только отнять лишние деньги у людей.

Гость

14:01:16 03-03-2026

В 2007 году с меня требовали 2500 за не своевременную замену фотографии в паспорте.

Разоблачитель

15:01:21 03-03-2026

Гость (14:01:16 03-03-2026) В 2007 году с меня требовали 2500 за не своевременную замен... Фотографии в паспорте не меняют. Меняют паспорт целиком. Госпошлина плюс штраф за несвоевременную замену- вот тебе и 2500 р.

