Стартовал вывоз россиян, находящихся в ОАЭ

В ближайшее время будут объявлены вывозные рейсы

02 марта 2026, 18:42, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Из Объединенных Арабских Эмиратов начали вывозить российских туристов. Первый рейс по маршруту Абу-Даби — Москва готовится к вылету: пассажиры самолета авиакомпании Etihad Airways уже прошли регистрацию, пишет Telegram-канал "Кстати".

По расписанию борт должен был отправиться в Россию в 14:30 по московскому времени. Именно с этого рейса стартовала организованная эвакуация граждан РФ, оказавшихся в ОАЭ на фоне обострения ситуации в регионе.

Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены и другие вывозные рейсы, однако их количество и график пока уточняются.

Ранее российских туристов накормили тремя финиками на обед в аэропорту Дубая. На еду и воду образовалась большая очередь из пассажиров с разных отмененных из-за взрывов рейсов.