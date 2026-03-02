Стартовал вывоз россиян, находящихся в ОАЭ
В ближайшее время будут объявлены вывозные рейсы
02 марта 2026, 18:42, ИА Амител
Из Объединенных Арабских Эмиратов начали вывозить российских туристов. Первый рейс по маршруту Абу-Даби — Москва готовится к вылету: пассажиры самолета авиакомпании Etihad Airways уже прошли регистрацию, пишет Telegram-канал "Кстати".
По расписанию борт должен был отправиться в Россию в 14:30 по московскому времени. Именно с этого рейса стартовала организованная эвакуация граждан РФ, оказавшихся в ОАЭ на фоне обострения ситуации в регионе.
Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены и другие вывозные рейсы, однако их количество и график пока уточняются.
Ранее российских туристов накормили тремя финиками на обед в аэропорту Дубая. На еду и воду образовалась большая очередь из пассажиров с разных отмененных из-за взрывов рейсов.
18:49:41 02-03-2026
Войну начали Израиль и США.. за чей счёт самолёт(Ы)?
09:25:41 03-03-2026
Зачем туристы туда пёрлись? Про то что там начнется давно говорили. Щаз этих "бедных" россиян за счет других вывезут, потом тех начнут спасать, которые там живут, потому что Россия им не нужна. А здесь каждый день по ТВ видим как людей в городах за сотни км от границ долбят бомбами, пока некоторые по Дубаям загорают.
09:55:15 03-03-2026
тупые потому что
10:05:13 03-03-2026
"видим как людей в городах за сотни км от границ долбят бомбами"
А зачем они туда пёрлись? Про то что там начнется давно говорили