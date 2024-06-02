До +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 2 июня
В некоторых районах при этом ожидаются дожди
02 июня 2024, 06:00, ИА Амител
Летнее солнце / Фото: unsplash.com
Днем 2 июня в Алтайском крае ожидается 15-20 градусов тепла, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах при этом пройдут небольшие дожди. Ветер подует северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле термометры покажут +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 9 м/с.
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