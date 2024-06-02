До +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 2 июня

В некоторых районах при этом ожидаются дожди

02 июня 2024, 06:00, ИА Амител

Летнее солнце / Фото: unsplash.com

Днем 2 июня в Алтайском крае ожидается 15-20 градусов тепла, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах при этом пройдут небольшие дожди. Ветер подует северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 9 м/с.