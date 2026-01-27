Дорогой сезон. Цены на огурцы и помидоры резко взлетели в Алтайском крае в январе
Даже курица сейчас стоит дешевле, чем свежие овощи
27 января 2026, 07:15, ИА Амител
Свежие овощи в магазинах Алтайского края дорожают взрывными темпами. Это следует из данных Алтайкрайстата за 22 декабря 2025 года, а также 12 января и 19 января 2026 года.
Огурцы уже на треть дороже
Средняя стоимость килограмма помидоров 22 декабря составляла 212,63 рубля. К 12 января она выросла до 237,66 рубля, а к 19 января – до 249,11 рубля. Таким образом, за месяц рост цены составил 36,48 рубля, или 17,1%.
Огурцы подорожали еще сильнее – ровно на треть. Средняя цена по Алтайскому краю сейчас составляет 273,44 рубля. Неделей ранее тот же килограмм обходился в 252,73 рубля, а в конце прошлого года – 205,59 рубля. За месяц овощ подорожал на 67 с лишним рублей, или 33%.
Для сравнения: средняя цена килограмма охлажденной и мороженой курицы в регионе составляет около 222 рублей.
Почему овощи дорожают?
Конечно, ничего удивительного во взрывном росте цены нет – он случается каждый год из-за сезонного фактора. Те же самые тенденции сейчас фиксируют практически во всех регионах России. Зимой выращивать овощи намного дороже – об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сказал бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.
«Что касается огурцов, помидоров и вообще тепличных растений, то зимой они самые дорогие. Потому что, во-первых, где-то в декабре-январе у них минимальная плодовитость – так природные циклы устроены. А во-вторых, потому что на улице холодно и требуется много топлива, для того чтобы поддерживать температуру, солнце самое короткое, поэтому много требуется денег для подсветки», – сказал он в эфире. Об этом же на радио Business FM сказала гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий. Но, по ее словам, в этом году наблюдается и парадокс: огурцы стоят дороже помидоров, хотя должно быть наоборот. По ее словам, томаты сложнее выращивать, а весомую часть объема в страну ввозят из-за рубежа. Огурцами же российских потребителей полностью обеспечивают отечественные теплицы.
«И, к сожалению, не работает вот это вот предположение, что если выращивать все на месте, оно окажется дешевле. Увы, выращивать в России достаточно дорого, особенно зимой», – сказала эксперт.Недавно мы изучили, как изменились цены на продукты в Алтайском крае с начала года. О том, подтолкнул ли рост НДС продовольственные товары к новому подорожанию, читайте здесь.
07:53:38 27-01-2026
Ха - ха огурец и помидор, стали разрушителями российской экономики? Главные разрушители сидят высоко.
08:15:03 27-01-2026
Вот она истинная инфляция. 17%. Давайте пенсию поднимайте. Пенсионеры двигают экономику. Активно обогащают бизнес своими расходами.
08:27:43 27-01-2026
да ладно можно и потерпеть без огурцов по 350-380 руб ..соленые поедим)))) КАК ПРОТУХНЕТ ПАРУ ПАРТИЙ И ОПЯТЬ ЦЕНА БУДЕТ 150- 200 РУБ
08:44:15 27-01-2026
гость (08:27:43 27-01-2026) да ладно можно и потерпеть без огурцов по 350-380 руб ..соле... Да вы где такие находите то? В магазинах для мажоров "Бахетле" или "Лэнде"? Зайдите в народные магазины "Ярче", "Магнит" и т.д.
09:23:25 27-01-2026
Гость (08:44:15 27-01-2026) Да вы где такие находите то? В магазинах для мажоров "Бахетл... МАГНИТ
08:50:49 27-01-2026
И вообще, странно ожидать низкие цены на свежие овощи зимой в Сибири.
09:07:37 27-01-2026
Что, импортные помидоры и огурцы тоже в теплицах растут в теплых странах? Даже с учетом доставки они должны стоить дешевле. Просто кто-то ухи поел и поднял цены. Капитализьм
10:27:49 27-01-2026
а зачем нам огурцы и помидоры? лук надо есть
10:41:34 27-01-2026
Гость (10:27:49 27-01-2026) а зачем нам огурцы и помидоры? лук надо есть... И самогонкой запивать?
21:35:22 27-01-2026
Магомет Агабабович (10:41:34 27-01-2026) И самогонкой запивать?... Не местный? Сэмом пельмени запивают)
08:20:35 28-01-2026
гость (21:35:22 27-01-2026) Не местный? Сэмом пельмени запивают)... Ну это уж кому что.
12:02:07 28-01-2026
А на макарошки?
08:36:34 05-02-2026
квашеная капуста наше все
поставить на стол не стыдно и сожрут не жалко
а пользы сколько ))