Дорогой сезон. Цены на огурцы и помидоры резко взлетели в Алтайском крае в январе

Даже курица сейчас стоит дешевле, чем свежие овощи

27 января 2026, 07:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Свежие овощи в магазинах Алтайского края дорожают взрывными темпами. Это следует из данных Алтайкрайстата за 22 декабря 2025 года, а также 12 января и 19 января 2026 года.

Огурцы уже на треть дороже

Средняя стоимость килограмма помидоров 22 декабря составляла 212,63 рубля. К 12 января она выросла до 237,66 рубля, а к 19 января – до 249,11 рубля. Таким образом, за месяц рост цены составил 36,48 рубля, или 17,1%.

Огурцы подорожали еще сильнее – ровно на треть. Средняя цена по Алтайскому краю сейчас составляет 273,44 рубля. Неделей ранее тот же килограмм обходился в 252,73 рубля, а в конце прошлого года – 205,59 рубля. За месяц овощ подорожал на 67 с лишним рублей, или 33%.

Для сравнения: средняя цена килограмма охлажденной и мороженой курицы в регионе составляет около 222 рублей.

Почему овощи дорожают?

Конечно, ничего удивительного во взрывном росте цены нет – он случается каждый год из-за сезонного фактора. Те же самые тенденции сейчас фиксируют практически во всех регионах России. Зимой выращивать овощи намного дороже – об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" сказал бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

«Что касается огурцов, помидоров и вообще тепличных растений, то зимой они самые дорогие. Потому что, во-первых, где-то в декабре-январе у них минимальная плодовитость – так природные циклы устроены. А во-вторых, потому что на улице холодно и требуется много топлива, для того чтобы поддерживать температуру, солнце самое короткое, поэтому много требуется денег для подсветки», – сказал он в эфире. Об этом же на радио Business FM сказала гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий. Но, по ее словам, в этом году наблюдается и парадокс: огурцы стоят дороже помидоров, хотя должно быть наоборот. По ее словам, томаты сложнее выращивать, а весомую часть объема в страну ввозят из-за рубежа. Огурцами же российских потребителей полностью обеспечивают отечественные теплицы.

«И, к сожалению, не работает вот это вот предположение, что если выращивать все на месте, оно окажется дешевле. Увы, выращивать в России достаточно дорого, особенно зимой», – сказала эксперт.Недавно мы изучили, как изменились цены на продукты в Алтайском крае с начала года. О том, подтолкнул ли рост НДС продовольственные товары к новому подорожанию, читайте здесь.