Специалисты-ветеринары дают четкий комплекс мер по защите животных от жары дома.

Во-первых, в домашних условиях необходимо создать прохладные зоны. Для этого можно в помещении отвести им тенистое место — вдали от окон, куда не попадают прямые солнечные лучи. Также можно положить на пол специальные охлаждающие коврики или смоченные водой полотенца. Кроме того, рекомендуется контролировать микроклимат: если есть кондиционер или вентилятор, нужно их включить, но проследить, чтобы поток воздуха не был направлен прямо на питомца.

Во-вторых, важно контролировать питьевой режим, ведь потребность в жидкости для всех животных в жару растет. Для этого нужно расставить несколько мисок с водой в разных частях квартиры. Саму воду необходимо менять два-три раза в день, поскольку в ней быстрее размножаются бактерии.

В-третьих, надо скорректировать активность и кормление питомца. Количество активных игр в жаркую погоду необходимо сократить и перенести на более прохладное время — раннее утро или поздний вечер.

Что касается еды, то животных в летнее время предпочтительнее кормить влажными кормами или нежирным мясом (курицей или индейкой) два-четыре раза в день небольшими порциями, также выбирая для этого более прохладное время.

Купать в такой период животных не рекомендуется. Для того чтобы очистить питомца от грязи или просто охладить, достаточно обтереть его влажной тканью.