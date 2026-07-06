Им тоже жарко! Как уберечь своих собак и кошек во время жары
Что делать, если твоему любимцу жарко?
06 июля 2026, 13:00, ИА Амител
Во время летнего зноя страдают не только люди, но и домашние питомцы, которые, к сожалению, не могут сказать, насколько им от этого плохо.
Как понять, что вашей собаке или кошке жарко, и что делать в такой ситуации, — расскажем на amic.ru.
Как понять, что ваш питомец перегрелся?
Существуют признаки перегрева, которые считаются общими для собак и кошек. Согласно словам ветеринарного врача Елены Фроленко, к таким симптомам относятся учащенное дыхание, одышка, обильное слюнотечение, вялость, беспокойство и покраснение слизистых оболочек (десен, языка, век).
«В более тяжелых случаях появляются рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания», — также отметила Фроленко в разговоре с "Российской газетой".
Однако следует знать, что у всех животных могут проявляться признаки теплового удара, характерные только для их вида. Например, как рассказала Lenta.ru ветеринарный врач-терапевт Мариам Билялетдинова, у собак к таким тревожным знакам относятся выделение густой и "вязкой" слюны, а также снижение реакции на кличку.
Признаками перегрева у кошек считаются слишком частое вылизывание носа и шерсти, увлажнение подушечек лап, а также учащенное дыхание с открытым ртом.
Что для питомцев в жару можно сделать дома?
Специалисты-ветеринары дают четкий комплекс мер по защите животных от жары дома.
Во-первых, в домашних условиях необходимо создать прохладные зоны. Для этого можно в помещении отвести им тенистое место — вдали от окон, куда не попадают прямые солнечные лучи. Также можно положить на пол специальные охлаждающие коврики или смоченные водой полотенца. Кроме того, рекомендуется контролировать микроклимат: если есть кондиционер или вентилятор, нужно их включить, но проследить, чтобы поток воздуха не был направлен прямо на питомца.
Во-вторых, важно контролировать питьевой режим, ведь потребность в жидкости для всех животных в жару растет. Для этого нужно расставить несколько мисок с водой в разных частях квартиры. Саму воду необходимо менять два-три раза в день, поскольку в ней быстрее размножаются бактерии.
В-третьих, надо скорректировать активность и кормление питомца. Количество активных игр в жаркую погоду необходимо сократить и перенести на более прохладное время — раннее утро или поздний вечер.
Что касается еды, то животных в летнее время предпочтительнее кормить влажными кормами или нежирным мясом (курицей или индейкой) два-четыре раза в день небольшими порциями, также выбирая для этого более прохладное время.
Купать в такой период животных не рекомендуется. Для того чтобы очистить питомца от грязи или просто охладить, достаточно обтереть его влажной тканью.
Что нужно делать во время прогулок с питомцами?
На улице во время прогулок с домашними любимцами нужно также следовать определенным правилам.
В первую очередь нужно гулять в менее жаркие часы, то есть рано утром или вечером. При этом необходимо выбирать места, где имеется тень, например под деревьями и рядом с кустарниками. Стоит также избегать таких поверхностей, как горячий асфальт, бетон или тротуарная плитка, поскольку животное быстрее перегреется или может обжечь лапы. Во время прогулок необходимо всегда иметь при себе запас питьевой воды, а также следить, чтобы ошейник, шлейка или намордник не мешали питомцу дышать.
Чем можно помочь во время жары собакам и кошкам с длинной шерстью?
Что нельзя делать с животными во время жары?
Домашних питомцев в жару нельзя держать в закрытых помещениях, неважно, прохладное оно или нет. Также нельзя оставлять животное в закрытой машине, так как в салоне быстро нарастает температура, и это может привести к смертельно опасным ситуациям.
Не нужно погружать животных целиком в холодную воду или обливать ею. Также нельзя использовать лед для обтирания или добавлять его в большом количестве в миску с водой.
«Это может вызвать спазм сосудов или шок», — объяснила "Газете.ru" ветврач Таисия Ильина.
Ни в коем случае нельзя давать "человеческие" жаропонижающие препараты без назначения ветеринарного врача, поскольку многие из них токсичны для животных.
Но самое главное — нельзя игнорировать симптомы перегрева у питомца, надеясь, что "само пройдет". Тепловой удар требует профессиональной помощи.
Что делать при признаках перегрева?
Если у животного есть симптомы теплового перегревания, нужно действовать крайне аккуратно и быстро, чтобы помочь ему.
Во-первых, его необходимо перенести в прохладное помещение.
Во-вторых, нужно смочить прохладной водой (около 25–28 градусов Цельсия) такие участки тела, как живот, подмышки, паховые области и подушечки лап.
В-третьих, если питомец в сознании и может глотать, дайте ему немного воды комнатной температуры маленькими порциями (по несколько глотков каждые пять-десять минут). Нельзя поить насильно, особенно если животное дезориентировано или без сознания — оно может захлебнуться.
В-четвертых, измерьте температуру тела, используя электронный градусник. Если она выше нормы (более 39,5 градуса Цельсия), продолжайте охлаждение. Как только температура начнет спадать, вытрите питомца насухо.
В-пятых, вне зависимости от того, стало животному лучше или хуже, необходимо обратиться к ветеринару, так как последствия перегрева могут проявиться не сразу, и только врач может назначить домашнему любимцу правильное лечение.
Какие собаки и кошки более чувствительны к жаре, а какие нет?
Некоторые животные переносят жару гораздо тяжелее других. В такую группу риска входят брахицефалы — породы собак и кошек с укороченной мордой. «Из-за особенностей строения дыхательных путей им сложнее дышать, а значит, и охлаждаться в жару», — отмечает в беседе с "Аir.ru — Ставрополье" ветврач Сергей Данников.
Среди собак к таким породам относятся мопсы, бульдоги, пекинесы и ши-тцу, а среди котов — персидские и британские короткошерстные.
Также плохо переносят жару псы крупных размеров (алабаи, ньюфаундленды) и северных пород (хаски, маламуты, чау-чау), поскольку из-за большого объема тела и густого меха им сложнее отдавать тепло. Среди кошек к летнему зною чувствительны сфинксы, у которых из-за отсутствия шерстяного покрова может произойти солнечный ожог.
Из-за жары, как среди собак, так и среди кошек, сильнее страдают детеныши и пожилые особи. Еще к высокой температуре более чувствительны животные с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющие темный окрас.
13:05:48 06-07-2026
да, заботиться надо - верхнюю часть тушки в верхнее отделение морозилки, нижнюю в нижнее.
13:10:14 06-07-2026
Бродячие собаки вымрут? Солнце, жги!
13:42:03 06-07-2026
Соседним комментаторам:
"Психологические исследования показывают, что отсутствие эмпатии к животным часто выступает маркером дефицита сопереживания к людям и является одним из ранних индикаторов антисоциального поведения. Согласно научным данным, жестокое обращение с животными имеет сильную корреляцию с чертами «Тёмной триады» (особенно психопатией), расстройствами привязанности и склонностью к насилию в зрелом возрасте"
Ссылки на исследования в гугле.
14:08:04 06-07-2026
Гость (13:42:03 06-07-2026) Соседним комментаторам:"Психологические исследования пок... а мы и без исследований про них все знаем))