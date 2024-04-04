Два человека погибли при пожаре в частном доме в алтайском селе
На момент прибытия спасателей в здании горели вещи и мебель
04 апреля 2024, 18:33, ИА Амител
Огонь / Фото: pxhere.com
Два человека погибли при пожаре в селе Чистоозерка Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание произошло в частном доме. На момент прибытия спасателей в здании горели вещи и мебель.
Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. Площадь пожара составила около 7 квадратных метров. В тушении задействовали 3 единицы техники и 7 человек личного состава. На месте происшествия обнаружены двое погибших.
Причина случившегося устанавливается органами дознания МЧС России. К работе также привлечены сотрудники следственного комитета.
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