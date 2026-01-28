Экономист рассказал, кому в России повысят пенсии с 1 февраля

Прибавку получат граждане, достигшие 80 лет в январе, инвалиды I группы и работники с особыми условиями труда

28 января 2026, 16:00, ИА Амител

С 1 февраля 2026 года увеличение пенсий ожидает три категории россиян. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Кто получит прибавку:

Пенсионеры, достигшие 80 лет в январе. Им в феврале будет установлена повышенная фиксированная выплата (вдвое больше базовой — 9584,69 руб.) и добавлена надбавка по уходу (1413,86 руб.). В совокупности это увеличит пенсию на 10 998,55 руб. Например, если в декабре пенсия составляла 34 198 руб., то после январской индексации и февральской надбавки она вырастет до 47 795,6 руб. Инвалиды I группы. Для них размер фиксированной выплаты увеличивается аналогично 80-летним пенсионерам. Перерасчет производится автоматически со дня установления группы инвалидности. Отдельные категории работников с особыми условиями труда: члены летных экипажей гражданской авиации (при выслуге от 20–25 лет);

работники угольной промышленности (при стаже на добыче или строительстве шахт от 20–25 лет).

Для последней категории сумма увеличения индивидуальна и зависит от поданных заявлений и уточненных данных за IV квартал 2025 года.

