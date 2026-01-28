В Госдуме предложили ввести 13‑ю пенсию для пенсионеров

По мнению Сергея Миронова, это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам

28 января 2026, 12:26, ИА Амител

Пенсионеры / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов вновь поднял вопрос о введении 13‑й пенсии для российских пенсионеров.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что партия уже более десяти лет настаивает на этой мере:

«Больше десяти лет "Справедливая Россия" требует введения 13‑й пенсии… 13‑я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции».

В начале декабря 2025 года депутаты от "Справедливой России" в очередной раз внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

Согласно предложению, к Новому году каждый пенсионер должен получать доплату в размере страховой пенсии по старости — но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Миронов уточнил, что в прошлом году такая сумма составила почти 23 тысячи рублей.

Политик обратил внимание на то, что многие пенсионеры испытывают трудности с покрытием праздничных расходов, так как им не хватает средств, чтобы накрыть новогодний стол и купить подарки детям и внукам.

Кроме того, Миронов напомнил еще об одной инициативе партии — переходе на ежеквартальную индексацию пенсий.

«Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца… Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13‑й пенсии», — заключил он.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий. Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации как страховых, так и социальных пенсий.