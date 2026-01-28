НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили ввести 13‑ю пенсию для пенсионеров

По мнению Сергея Миронова, это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам

28 января 2026, 12:26, ИА Амител

Пенсионеры / Фото: amic.ru
Пенсионеры / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов вновь поднял вопрос о введении 13‑й пенсии для российских пенсионеров.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что партия уже более десяти лет настаивает на этой мере: 

«Больше десяти лет "Справедливая Россия" требует введения 13‑й пенсии… 13‑я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции».

В начале декабря 2025 года депутаты от "Справедливой России" в очередной раз внесли соответствующий законопроект в Госдуму. 

Согласно предложению, к Новому году каждый пенсионер должен получать доплату в размере страховой пенсии по старости — но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Миронов уточнил, что в прошлом году такая сумма составила почти 23 тысячи рублей.

Политик обратил внимание на то, что многие пенсионеры испытывают трудности с покрытием праздничных расходов, так как им не хватает средств, чтобы накрыть новогодний стол и купить подарки детям и внукам.
Кроме того, Миронов напомнил еще об одной инициативе партии — переходе на ежеквартальную индексацию пенсий.

«Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца… Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13‑й пенсии», — заключил он.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий. Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации как страховых, так и социальных пенсий.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:44:25 28-01-2026

Популисты готовятся к выборам в сентябре.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:44 28-01-2026

В этом году череда бредовых инициатив от всяких партий будет супер. Выборы на носу.
Ждём теперь Милоновско-останинских перлов.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алоизий Хоботов

12:57:09 28-01-2026

Никакие инициативы г.Миронова никогда не реализуются, они заведомо не проходные. Он это знает. Человек плпулист. Пускает пыль и даёт ложные надежды наивным людям. По ходу это поп Гапон 21 века.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алоизий Хоботов

12:57:58 28-01-2026

Avatar Picture
Акакий

13:00:59 28-01-2026

А перед прошедшими выборами он требовал снизить пенсионный возраст.Но когда оказался в думе ,ни разу не вспомнил об этом.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:09 28-01-2026

Акакий (13:00:59 28-01-2026) А перед прошедшими выборами он требовал снизить пенсионный в... Более того, он и его партия голосова за поднятие пенсионного возраста

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

14:09:29 28-01-2026

Это который год то уже предлагает?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:40 28-01-2026

Вот худшие года для пенсов в обще никак

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:08:34 28-01-2026

Бесстыжий популист. Гнать из Думы!

  4 Нравится
Ответить
