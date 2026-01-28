В Госдуме предложили ввести 13‑ю пенсию для пенсионеров
По мнению Сергея Миронова, это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам
28 января 2026, 12:26, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов вновь поднял вопрос о введении 13‑й пенсии для российских пенсионеров.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что партия уже более десяти лет настаивает на этой мере:
«Больше десяти лет "Справедливая Россия" требует введения 13‑й пенсии… 13‑я пенсия — это заслуженный и очень нужный подарок пенсионерам, которые поддерживают президента и СВО. Такая выплата поможет компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции».
В начале декабря 2025 года депутаты от "Справедливой России" в очередной раз внесли соответствующий законопроект в Госдуму.
Согласно предложению, к Новому году каждый пенсионер должен получать доплату в размере страховой пенсии по старости — но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Миронов уточнил, что в прошлом году такая сумма составила почти 23 тысячи рублей.
Политик обратил внимание на то, что многие пенсионеры испытывают трудности с покрытием праздничных расходов, так как им не хватает средств, чтобы накрыть новогодний стол и купить подарки детям и внукам.
Кроме того, Миронов напомнил еще об одной инициативе партии — переходе на ежеквартальную индексацию пенсий.
«Мы предлагаем повышать пенсии не раз в год, а каждые три месяца… Будем добиваться и нового подхода к индексации, и введения 13‑й пенсии», — заключил он.
Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий. Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации как страховых, так и социальных пенсий.
Популисты готовятся к выборам в сентябре.
12:50:44 28-01-2026
В этом году череда бредовых инициатив от всяких партий будет супер. Выборы на носу.
Ждём теперь Милоновско-останинских перлов.
12:57:09 28-01-2026
Никакие инициативы г.Миронова никогда не реализуются, они заведомо не проходные. Он это знает. Человек плпулист. Пускает пыль и даёт ложные надежды наивным людям. По ходу это поп Гапон 21 века.
12:57:58 28-01-2026
13:00:59 28-01-2026
А перед прошедшими выборами он требовал снизить пенсионный возраст.Но когда оказался в думе ,ни разу не вспомнил об этом.
13:09:09 28-01-2026
Акакий (13:00:59 28-01-2026) А перед прошедшими выборами он требовал снизить пенсионный в... Более того, он и его партия голосова за поднятие пенсионного возраста
14:09:29 28-01-2026
Это который год то уже предлагает?
14:14:40 28-01-2026
Вот худшие года для пенсов в обще никак
19:08:34 28-01-2026
Бесстыжий популист. Гнать из Думы!