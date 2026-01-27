В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации как страховых, так и социальных пенсий

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой изменить порядок индексации пенсий. Вместо ежегодной предлагается ввести ежеквартальную индексацию, при этом сохранив принцип повышения выплат с учетом фактической инфляции.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник, 27 января. Документ уже находится в распоряжении РИА Новости.

Автором инициативы выступил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. В пояснительной записке к проекту указано, что законопроект направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий – переход с ежегодной на ежеквартальную индексацию с учетом темпов инфляции.

В разговоре с корреспондентами издания Миронов пояснил, что определять коэффициент индексации для каждого квартала предлагается поручить правительству РФ – на основании актуальных данных об уровне инфляции в стране.

По мнению автора законопроекта, его принятие позволит повысить социальную защиту пенсионеров и других получателей пенсий, а также укрепить доверие граждан к пенсионной системе благодаря введению понятного и регулярного механизма, обеспечивающего поддержание покупательной способности пенсионных выплат.

