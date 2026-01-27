В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Проект федерального закона направлен на изменение порядка индексации как страховых, так и социальных пенсий
27 января 2026, 20:30, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой изменить порядок индексации пенсий. Вместо ежегодной предлагается ввести ежеквартальную индексацию, при этом сохранив принцип повышения выплат с учетом фактической инфляции.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник, 27 января. Документ уже находится в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы выступил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. В пояснительной записке к проекту указано, что законопроект направлен на изменение порядка индексации страховых и социальных пенсий – переход с ежегодной на ежеквартальную индексацию с учетом темпов инфляции.
В разговоре с корреспондентами издания Миронов пояснил, что определять коэффициент индексации для каждого квартала предлагается поручить правительству РФ – на основании актуальных данных об уровне инфляции в стране.
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит повысить социальную защиту пенсионеров и других получателей пенсий, а также укрепить доверие граждан к пенсионной системе благодаря введению понятного и регулярного механизма, обеспечивающего поддержание покупательной способности пенсионных выплат.
21:00:40 27-01-2026
Обдурят!
21:22:54 27-01-2026
"Автором инициативы выступил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов." ====== Ночами не спит человек, придумывает новые и новые законы. Вот пришел на почту получить ЕДК за декабрь, а там говорят, распоряжение пришло ЕДК получать только через месяц т.е. в феврале. Через месяц ЕДК так за инфляциет, что хватит только на от осла уши.
23:10:24 27-01-2026
Пошто, "благодетели", опять и аж на 100% повысили карательный коэффициент норматива на воду? Где доказательства того, что с наступлением нового, 2026-го года граждане, проживающие в квартирах без счётчиков, стали вдруг в одночасье потреблять уже не в полтора, а в целых три раза больше воды, чем обособленцы с индивидуальными счётчиками? В чьи бездонные карманы оседала и отныне ретивее будет оседать грандиозная переплата, сдираемая с голытьбы за взятые с потолка миллионы кубометров "перерасхода", приписку которых в упор не видит дремлющая прокуратура?
Вот бы по какому поводу вступились за пенсионеров прежде чем кичиться "заботой" о них, предлагая ежеквартальные проценты "индексации" с гулькин нос по сравнению с "нормативной" обираловкой!
08:06:37 28-01-2026
Господа чиновники мы пенсионеры еще живы и мы не веганы - платите нам пенсию что бы мы кушали мясо .
08:27:12 28-01-2026
Сейчас нет бедных и нищих пенсионеров. Если бы они были бы нищие, не отдавали бы миллионы мошенникам.... Я не сторонник едра, но справедливая россия занимается популизмом перед выборами в госдуму. БЛА БЛА БЛА....
Отменит индексацию работающим пенсионерам. Хочешь индексацию - не занимай рабочее место....
11:11:50 28-01-2026
Гость (08:27:12 28-01-2026) Сейчас нет бедных и нищих пенсионеров. Если бы они были б... а вы думаете, что пенсионеры от хорошей жизни работают находясь на пенсии, у основной массы, как бы власти не говорили о благополучии пенсионеров, в Алтайском крае пенсия 15000, я работающий пенсионер знаю о чем говорю, именно такая у меня, плюс з/п минималка, при стаже 30 лет.
11:17:26 28-01-2026
Гость (08:27:12 28-01-2026) Сейчас нет бедных и нищих пенсионеров. Если бы они были б... Ох ты,какой шустрый малый.А почему отменить индексацию работающим пенсионерам?Ведь они работают и с их зарплаты также отчисляют 22% в пенсионный фонд.Это их честно заработанные деньги,на которые они имеют полное право.Если не хотят индексировать ,то тогда пусть отменят этот налог.