Фиолетовое северное сияние наблюдали ночью жители Барнаула

Горожане уверены, что что-то не так с атмосферой и климатом стало, если сияния зачастили

05 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Северное сияние в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул" Жители Алтайского края в понедельник ночью, 5 августа, наблюдали необычное северное сияние, сообщает "Инцидент Барнаул" в своем Telegram-канале. "Фотографии сделаны в Барнауле в поселке Новомихайловка", – говорится в сообщении. Ранее эксперт назвал причины появления сияния над Россией.