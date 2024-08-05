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Фиолетовое северное сияние наблюдали ночью жители Барнаула

Горожане уверены, что что-то не так с атмосферой и климатом стало, если сияния зачастили

05 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Северное сияние в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Алтайского края в понедельник ночью, 5 августа, наблюдали необычное северное сияние, сообщает "Инцидент Барнаул" в своем Telegram-канале.

"Фотографии сделаны в Барнауле в поселке Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Ранее эксперт назвал причины появления сияния над Россией.

Барнаул

Комментарии 10

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Петр

08:24:40 05-08-2024

Все... Это капец...

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Гость

09:22:44 05-08-2024

Не, ну не все же наблюдали! Только те, кто потребляли...

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Гость

09:45:09 05-08-2024

Гость (09:22:44 05-08-2024) Не, ну не все же наблюдали! Только те, кто потребляли......
У вас в глазах и мыслях постоянно фиолетово?

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Мусик

10:24:24 05-08-2024

Гость (09:45:09 05-08-2024) У вас в глазах и мыслях постоянно фиолетово?... мы все умрем?

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Гость

10:55:06 05-08-2024

Мусик (10:24:24 05-08-2024) мы все умрем?... через одного

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Мусик

11:06:42 05-08-2024

Гость (10:55:06 05-08-2024) через одного... а можно я вообще не умру.

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Гость

12:12:46 05-08-2024

Гость (09:45:09 05-08-2024) У вас в глазах и мыслях постоянно фиолетово?... Нет. Мне фиолетово только на ваше "мнение"...

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Алексей

11:00:27 05-08-2024

Как в руководстве страны чистки проходят, так серверное сияние по регионам запускают. Для острастки, демо-режим. Кто не поймёт, поедет смотреть полную версию

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Гость

11:10:02 05-08-2024

Налетели на небесную ось?

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Правдофил

15:19:53 05-08-2024

"Горожане уверены, что что-то не так с атмосферой и климатом стало, если сияния зачастили"
При чем тут климат и атмосфера, когда северное сияние - это из-за солнечной активности и магнитосферы.
На магнитосферу могут влиять спутники и их микроволновое излучение - радиосигналы на частотах свыше 1 ГГц. ( Пора запрещать GPS. Православный Глонасс не влияет на магнитосферу, потому, что российский. xD ).
Так же на магнитосферу влияет фон от мобильной связи. На высоте от 100 до 4000 километров в зависимости от удаления от большого скопления смартфонов суммарный сигнал электромагнитного излучения от мобильников становится мощнее чем промышленной микроволновке. Мы как раз находимся на пересечении удаления Азии и Европы.

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