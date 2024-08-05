Фиолетовое северное сияние наблюдали ночью жители Барнаула
Горожане уверены, что что-то не так с атмосферой и климатом стало, если сияния зачастили
05 августа 2024, 08:14, ИА Амител
Северное сияние в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Алтайского края в понедельник ночью, 5 августа, наблюдали необычное северное сияние, сообщает "Инцидент Барнаул" в своем Telegram-канале.
"Фотографии сделаны в Барнауле в поселке Новомихайловка", – говорится в сообщении.
Ранее эксперт назвал причины появления сияния над Россией.
08:24:40 05-08-2024
Все... Это капец...
09:22:44 05-08-2024
Не, ну не все же наблюдали! Только те, кто потребляли...
09:45:09 05-08-2024
Гость (09:22:44 05-08-2024) Не, ну не все же наблюдали! Только те, кто потребляли......
У вас в глазах и мыслях постоянно фиолетово?
10:24:24 05-08-2024
Гость (09:45:09 05-08-2024) У вас в глазах и мыслях постоянно фиолетово?... мы все умрем?
10:55:06 05-08-2024
Мусик (10:24:24 05-08-2024) мы все умрем?... через одного
11:06:42 05-08-2024
Гость (10:55:06 05-08-2024) через одного... а можно я вообще не умру.
12:12:46 05-08-2024
Гость (09:45:09 05-08-2024) У вас в глазах и мыслях постоянно фиолетово?... Нет. Мне фиолетово только на ваше "мнение"...
11:00:27 05-08-2024
Как в руководстве страны чистки проходят, так серверное сияние по регионам запускают. Для острастки, демо-режим. Кто не поймёт, поедет смотреть полную версию
11:10:02 05-08-2024
Налетели на небесную ось?
15:19:53 05-08-2024
"Горожане уверены, что что-то не так с атмосферой и климатом стало, если сияния зачастили"
При чем тут климат и атмосфера, когда северное сияние - это из-за солнечной активности и магнитосферы.
На магнитосферу могут влиять спутники и их микроволновое излучение - радиосигналы на частотах свыше 1 ГГц. ( Пора запрещать GPS. Православный Глонасс не влияет на магнитосферу, потому, что российский. xD ).
Так же на магнитосферу влияет фон от мобильной связи. На высоте от 100 до 4000 километров в зависимости от удаления от большого скопления смартфонов суммарный сигнал электромагнитного излучения от мобильников становится мощнее чем промышленной микроволновке. Мы как раз находимся на пересечении удаления Азии и Европы.