Франция направила на границу с Испанией военных и дроны на фоне миграционного кризиса
Эммануэль Макрон заявил о готовности помочь Мадриду в связи с резким наплывом мигрантов в Сеуту
01 августа 2026, 13:56, ИА Амител
На фоне обострения миграционной ситуации в городе‑анклаве Сеуте Франция развернула на границе с Испанией дополнительные силы. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил президент республики Эммануэль Макрон в соцсети Х, пишет РИА Новости.
По словам главы государства, на участке границы размещены четыре подразделения сил быстрого реагирования, авиация и беспилотные аппараты. Макрон также отметил, что провел переговоры с премьер‑министром Испании Педро Санчесом: он выразил Мадриду солидарность и предложил любую требуемую помощь.
Ситуация в Сеуте остается крайне напряженной. По данным мэра‑президента города Хуана Хесуса Виваса, за одни сутки в анклав из Марокко проникли порядка 60 тысяч человек. Как позднее уточнила газета Pais, число мигрантов, погибших при попытках попасть в Сеуту, достигло 57 человек.
16:45:42 01-08-2026
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18:54:23 01-08-2026
думаю, что они более жизнеспособные, в глобальном плане.
чрезвычайно фертильны, мобильны, ячейки общества - более устойчивы.
а самое главное - тяга к жизни, какая-то первобытная, не сравнимая с сытыми сша, ес и рф.
17:07:36 02-08-2026
Трагати (18:54:23 01-08-2026) думаю, что они более жизнеспособные, в глобальном плане.... Думаю сразу начнут науку двигать и новые технологии с их энергией. Европейцам надо радоваться.
22:43:40 02-08-2026
Гость (17:07:36 02-08-2026) Думаю сразу начнут науку двигать и новые технологии с их эне...
у них нет дара творения. ничего двигать они не способны.