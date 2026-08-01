Франция направила на границу с Испанией военных и дроны на фоне миграционного кризиса

Эммануэль Макрон заявил о готовности помочь Мадриду в связи с резким наплывом мигрантов в Сеуту

01 августа 2026, 13:56, ИА Амител

Дроны / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

На фоне обострения миграционной ситуации в городе‑анклаве Сеуте Франция развернула на границе с Испанией дополнительные силы. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил президент республики Эммануэль Макрон в соцсети Х, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, на участке границы размещены четыре подразделения сил быстрого реагирования, авиация и беспилотные аппараты. Макрон также отметил, что провел переговоры с премьер‑министром Испании Педро Санчесом: он выразил Мадриду солидарность и предложил любую требуемую помощь.

Ситуация в Сеуте остается крайне напряженной. По данным мэра‑президента города Хуана Хесуса Виваса, за одни сутки в анклав из Марокко проникли порядка 60 тысяч человек. Как позднее уточнила газета Pais, число мигрантов, погибших при попытках попасть в Сеуту, достигло 57 человек.