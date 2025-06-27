Госдума поддержала лишение прав водителей, у которых нашли опасные для езды диагнозы
Документ приняли сразу в двух чтениях
27 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Госдума разрешила лишать прав водителей, у которых проблемы со здоровьем были выявлены между регулярными осмотрами. Сейчас такие комиссии проходят раз в 10 лет, однако депутаты согласились с тем, что ГАИ должна получить доступ к данным о состоянии здоровья водителей. Как сообщает Business FM, диагнозы, несовместимые с управлением автомобилем, будут направляться в инспекцию после любого медосмотра, диспансеризации и даже после простого визита россиянина в поликлинику.
Законопроект, принятый депутатами сразу во втором и третьем чтениях, предполагает, что водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, куда клиники — и государственные, и частные — отправляют информацию о пациентах. На данный момент у ГАИ доступа к этой системе нет.
Как отметил первый зампред комитета Госдумы Павел Федяев, если человек обратится в больницу с жалобой и в процессе ему поставят диагноз, несовместимый с нахождением за рулем – права у такого водителя могут забрать.
"За десять лет много может что произойти. У человека могут появиться заболевания, которые не позволяют транспортным средством управлять. И как раз этот законопроект прописывает, что нужно делать. Принципиально. Происходит выявление на этапе осмотра. Человек может проходить другой медосмотр, в процессе которого происходит выявление, дальше он отправляется на полный медосмотр в лицензируемую клинику. Информация эта передается в единый государственный реестр, чтобы от медиков результат попал в МВД. И после этого, если подтверждается, то лишение прав до того момента, пока человек не вылечится", — объяснил парламентарий.
На это дадут месяц. Если за это время человек вылечится и сможет это доказать – права вернут. Эксперты согласны, что выявлять заболевания, несовместимые с ездой за рулем, нужно оперативно. С другой стороны, некоторые собеседники предлагают актуализировать и сам список диагнозов, с которыми за руль садиться нельзя. Он не менялся уже более 10 лет.
Помимо понятных диагнозов – алкоголизм, наркозависимость – постановление правительства 2014 года подразумевает, что водить автомобиль нельзя человеку с расстройствами настроения. К ним относятся в том числе депрессии, биполярные расстройства, фобии и прочее. Получается, что у людей с такими диагнозами должны изъять права.
Есть и другие замечания к данной инициативе. Например, опасения, что люди станут меньше ходить по врачам, давать взятки. Член совета директоров группы содействия "Дельта" Глеб Виленский отметил, что рискуют и люди пожилого возраста.
"Все больше очень пожилых людей остаётся за рулём, продолжают водить машину. При этом существуют определённые изменения и в физиологии, и в работе мозга, которые делают процесс вождения с возрастом все более затруднительным. Здесь во всех странах возникает вопрос: а как регулировать этот процесс? Врачи боятся ставить такие диагнозы. С другой стороны, за руль садятся люди, у которых время реакции больше среднестатистического в разы. И как-то развивать законодательное регулирование в этой области необходимо. Потому что с ростом продолжительности жизни эта проблема будет только усугубляться", — подчеркнул эксперт. Что касается документа, принятого Думой в третьем чтении, в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
09:08:20 27-06-2025
3/4 депутатов должны быть лишены водительского удостоверения.
И первыми в том списке должны быть Милонов, Терешкова и этот, как его там?
09:47:04 27-06-2025
Гость (09:08:20 27-06-2025) 3/4 депутатов должны быть лишены водительского удостоверения... Горелкин и Федяев
10:38:59 27-06-2025
Гость (09:08:20 27-06-2025) 3/4 депутатов должны быть лишены водительского удостоверения... После ваших слов у них депрессия. Теперь точно без прав останутся
09:12:10 27-06-2025
Давайте, мало коррупции в этом направлении, делайте больше...........
Хочу нецензурно поругаться, можно, Амик!!!)))))))))
09:14:53 27-06-2025
Гость (09:12:10 27-06-2025) Давайте, мало коррупции в этом направлении, делайте больше..... што вы как ребёнок малый...
низзя. плохая привычка.
ругайтесь культурно
11:09:42 27-06-2025
Musik (09:14:53 27-06-2025) што вы как ребёнок малый...низзя. плохая привычка.ру...
Моё возмущение просто выходит из-под контроля и культурно смывается в унитаз. Ставлю высшую оценку законотворческой деятельности направленной на раскрытие болезней всех членов нашего общества. Надеюсь болезни законотворцев в будущем могут стать противопоказанием к законотворческой деятельности. Ещё раз неистово тужусь, смываю и умываю руки от возмутительной некомпетентности самоизбранных. С уважением, член избирательного электората.
11:49:42 27-06-2025
Гость (11:09:42 27-06-2025) Моё возмущение просто выходит из-под контроля и культурн... А им мягко говоря накакать на ваше возмущение.
11:59:22 27-06-2025
Гость (11:09:42 27-06-2025) Моё возмущение просто выходит из-под контроля и культурн... ну вот - умеете же!
09:20:43 27-06-2025
Можно кое-кого смело сдать. Но некрасиво.
11:01:13 27-06-2025
Гость (09:20:43 27-06-2025) Можно кое-кого смело сдать. Но некрасиво.... Не жди. Действуй. Безопасность на дороге важнее
09:48:02 27-06-2025
А как же врачебная тайна?
11:56:59 27-06-2025
Гость (09:48:02 27-06-2025) А как же врачебная тайна?... Вы еще о неприкосновенности частной жизни вспомните. Особенно когда смартфон собирает о вас данные но разумеется таким образом чтоб это самое право соблюсти.
10:33:27 27-06-2025
- К правительству лететь — гравицаппу надо иметь. Правительство на другой планете живёт, родной!
11:04:06 27-06-2025
Теперь пожилые водители вообще перестанут к врачам ходить. Как говорится если человек депутат, то это надолго.
Новая коррупционная схема для врачей.
11:46:04 27-06-2025
Все это очень мило. А если пожилой водитель напишет отказ от хранения его персональных данных в коих входит и состояние здоровья в электронном виде? Пока у человека как я знаю остается такое право или уже нет?
12:32:03 27-06-2025
гость (11:46:04 27-06-2025) Все это очень мило. А если пожилой водитель напишет отказ от... Ан нет человек уже не может после 24 года отказаться от электронной медицинской карты. Разумеется все заинтересованные лица в получении доступа к медицинским данным этого человека ( он об этом может никогда не узнать) не будут это использовать во вред этому человеку и для реализации своих корыстных целей . Хотя они бескорыстно могут хранить передавать (еще более бескорыстным и благостным людям) и обрабатывать эти данные Все токмо ради добра и оказания отличной медицинской помощи всем болящим. Вот - для чего это нужно. Все люди которые будут иметь доступ к инфе о вашем здоровье исключительно честны.
11:48:15 27-06-2025
По ходу у всех заинтересованных лиц кроме самого человека есть доступ к его персональным данным
11:59:43 27-06-2025
Хм, а вдруг найдутся нехорошие врачи, которые специально будут ставить диагноз какой то в эту систему, а пациент и не узнает, узнает, когда права аннулируют. Типа как с прохождением диспансеризации, ты там не был, а отметка стоит. Странно это все.
12:27:58 27-06-2025
А почему только месяц на лечение? Далеко не все болезни можно вылечить за месяц, особенно если учесть, что талоны на обследования и приемы можно ждать месяцами. И что в принципе делать, если проболел больше месяца? Полностью всю процедуру обучения и получения прав проходить заново? И еще - а при переломе ноги, который у взрослого срастается не менее месяца, тоже буду отбирать права без возврата? Ведь с одной ногой он уже не полноценный водитель, а водитель-инвалид, должна быть спецмашина.
12:37:46 27-06-2025
Гость (12:27:58 27-06-2025) А почему только месяц на лечение? Далеко не все болезни можн... Минздрав это же МЕДЕЦИНА Они знают за сколько можно вылечить болезнь. Поэтому все болезни без исключения и лечатся максимум за месяц. А не потому что система не намерена содержать и лечить больного человека больше месяца.
13:03:03 27-06-2025
гость (12:37:46 27-06-2025) Минздрав это же МЕДЕЦИНА Они знают за сколько можно вылечит...
В этом и есть основная проблема, Минздрав - знает сколько стоит вылечить, ГАИ - знает сколько стоит водительское удостоверение, ДУМА - знает сколько стоит этот закон. Главное - чтобы россияне были довольны!
12:43:40 27-06-2025
Гость (12:27:58 27-06-2025) А почему только месяц на лечение? Далеко не все болезни можн... На автомате с одной ногой прекрасно едется)
13:02:37 27-06-2025
Гость (12:43:40 27-06-2025) На автомате с одной ногой прекрасно едется)... А если у вас только левая нога осталась?
13:14:07 27-06-2025
Гость (13:02:37 27-06-2025) А если у вас только левая нога осталась? ... Тогда сложнее.
12:51:19 27-06-2025
с расстройствами настроения - имеется в виду - не с той ноги встал? Хто контролировать то будя?
14:50:35 27-06-2025
Ну так то все логично, встал на учет в "психушку", отдай права, сейчас на дорогах такое впечатление, что половина водителей их клиенты.
20:30:12 27-06-2025
Гость (09:08:20 27-06-2025) 3/4 депутатов должны быть лишены водительского удостоверения... Обойдутся без прав. У них служебные машины с водителями
00:26:11 28-06-2025
За фальсификацию здоровой справки нужна уголовная ответственность, аналогично за последствия происшествий, исключения для доказанных профошибок, но для этого существуют аттестации и последующие переквалификации)
07:41:49 28-06-2025
Эти деятели только осложняют жизнь. То собак чипируют то права у водил отбирают. Когда мы жить нормально будем? Зарплату людям дайте жилье школы больницы. Вылечиться невозможно!