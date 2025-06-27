Госдума поддержала лишение прав водителей, у которых нашли опасные для езды диагнозы

Документ приняли сразу в двух чтениях

27 июня 2025, 09:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума разрешила лишать прав водителей, у которых проблемы со здоровьем были выявлены между регулярными осмотрами. Сейчас такие комиссии проходят раз в 10 лет, однако депутаты согласились с тем, что ГАИ должна получить доступ к данным о состоянии здоровья водителей. Как сообщает Business FM, диагнозы, несовместимые с управлением автомобилем, будут направляться в инспекцию после любого медосмотра, диспансеризации и даже после простого визита россиянина в поликлинику.

Законопроект, принятый депутатами сразу во втором и третьем чтениях, предполагает, что водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, куда клиники — и государственные, и частные — отправляют информацию о пациентах. На данный момент у ГАИ доступа к этой системе нет.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы Павел Федяев, если человек обратится в больницу с жалобой и в процессе ему поставят диагноз, несовместимый с нахождением за рулем – права у такого водителя могут забрать.

"За десять лет много может что произойти. У человека могут появиться заболевания, которые не позволяют транспортным средством управлять. И как раз этот законопроект прописывает, что нужно делать. Принципиально. Происходит выявление на этапе осмотра. Человек может проходить другой медосмотр, в процессе которого происходит выявление, дальше он отправляется на полный медосмотр в лицензируемую клинику. Информация эта передается в единый государственный реестр, чтобы от медиков результат попал в МВД. И после этого, если подтверждается, то лишение прав до того момента, пока человек не вылечится", — объяснил парламентарий.

На это дадут месяц. Если за это время человек вылечится и сможет это доказать – права вернут. Эксперты согласны, что выявлять заболевания, несовместимые с ездой за рулем, нужно оперативно. С другой стороны, некоторые собеседники предлагают актуализировать и сам список диагнозов, с которыми за руль садиться нельзя. Он не менялся уже более 10 лет.

Помимо понятных диагнозов – алкоголизм, наркозависимость – постановление правительства 2014 года подразумевает, что водить автомобиль нельзя человеку с расстройствами настроения. К ним относятся в том числе депрессии, биполярные расстройства, фобии и прочее. Получается, что у людей с такими диагнозами должны изъять права.

Есть и другие замечания к данной инициативе. Например, опасения, что люди станут меньше ходить по врачам, давать взятки. Член совета директоров группы содействия "Дельта" Глеб Виленский отметил, что рискуют и люди пожилого возраста.



"Все больше очень пожилых людей остаётся за рулём, продолжают водить машину. При этом существуют определённые изменения и в физиологии, и в работе мозга, которые делают процесс вождения с возрастом все более затруднительным. Здесь во всех странах возникает вопрос: а как регулировать этот процесс? Врачи боятся ставить такие диагнозы. С другой стороны, за руль садятся люди, у которых время реакции больше среднестатистического в разы. И как-то развивать законодательное регулирование в этой области необходимо. Потому что с ростом продолжительности жизни эта проблема будет только усугубляться", — подчеркнул эксперт. Что касается документа, принятого Думой в третьем чтении, в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2027 года.