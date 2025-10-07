Хабаровские инспекторы нашли 65 килограммов икры, спрятанной в почтовых мешках

При проверке выяснилось, что отсутствовали ветеринарные сертификаты на продукцию

07 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили крупную партию красной икры весом 65 кг в ходе досмотра грузового склада хабаровского аэропорта. Незаконный груз был упакован в пять почтовых мешков для отправки в московское отделение авиационной почты, сообщает transsibinfo.

При проверке выяснилось, что отсутствовали ветеринарные сертификаты на продукцию, условия хранения не соответствовали требованиям, а икра была домашнего производства без необходимых документов.

Инспекторы запретили отправку груза, поскольку пересылка соленой икры в почтовых отправлениях без сопроводительных документов является незаконной.

Случай произошел на фоне усиленного контроля за перевозкой икры в Хабаровском крае, где с августа действует "икорный эксперимент", ограничивающий объем перевозимой икры непромышленного изготовления до 10 кг на человека. Эксперимент продлится до 1 августа 2027 года и охватывает также Камчатку и Чукотку.