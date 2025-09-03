НОВОСТИОбщество

Таможня изъяла у пассажирки экзотические орхидеи в барнаульском аэропорту

Эти цветы могут переносить опасных вредителей

03 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Луковицы орхидеи / Фото: пресс-служба Алтайской таможни
В международном аэропорту Барнаула пресечена попытка незаконного ввоза экзотических растений, сообщили в Алтайской таможне.

При досмотре рейса из Вьетнама у 59-летней жительницы Барнаула в багаже обнаружены четыре луковицы орхидей, которые она приобрела во время отдыха в азиатской стране.

Пассажирка не знала о необходимости фитосанитарного сертификата для ввоза растений на территорию России.

Орхидеи относятся к подкарантинной продукции, поскольку могут переносить опасных вредителей. Изъятый посадочный материал передан специалистам Россельхознадзора для дальнейшего исследования. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 ("Недекларирование товаров").

С начала 2025 года алтайские таможенники выявили несколько случаев незаконного ввоза:

  • более 60 морских кораллов;
  • 48 литров алкогольной продукции;
  • свыше 1000 сигарет;
  • 23 единицы посадочного материала орхидей.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:02:37 03-09-2025

так это гладиолусы. Луковиц у орхидей нет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:40 04-09-2025

на фото НЕ орхидные растения. это и не бульба и не корневище...что там за специалисты?! это ЛУКОВИЧНОЕ растение - лилейное какое-то.

  -2 Нравится
Ответить
