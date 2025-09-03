Таможня изъяла у пассажирки экзотические орхидеи в барнаульском аэропорту
Эти цветы могут переносить опасных вредителей
03 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
В международном аэропорту Барнаула пресечена попытка незаконного ввоза экзотических растений, сообщили в Алтайской таможне.
При досмотре рейса из Вьетнама у 59-летней жительницы Барнаула в багаже обнаружены четыре луковицы орхидей, которые она приобрела во время отдыха в азиатской стране.
Пассажирка не знала о необходимости фитосанитарного сертификата для ввоза растений на территорию России.
Орхидеи относятся к подкарантинной продукции, поскольку могут переносить опасных вредителей. Изъятый посадочный материал передан специалистам Россельхознадзора для дальнейшего исследования. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 ("Недекларирование товаров").
С начала 2025 года алтайские таможенники выявили несколько случаев незаконного ввоза:
- более 60 морских кораллов;
- 48 литров алкогольной продукции;
- свыше 1000 сигарет;
- 23 единицы посадочного материала орхидей.
13:02:37 03-09-2025
так это гладиолусы. Луковиц у орхидей нет
00:58:40 04-09-2025
на фото НЕ орхидные растения. это и не бульба и не корневище...что там за специалисты?! это ЛУКОВИЧНОЕ растение - лилейное какое-то.