Таможня изъяла у пассажирки экзотические орхидеи в барнаульском аэропорту

Эти цветы могут переносить опасных вредителей

03 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Луковицы орхидеи / Фото: пресс-служба Алтайской таможни

В международном аэропорту Барнаула пресечена попытка незаконного ввоза экзотических растений, сообщили в Алтайской таможне.

При досмотре рейса из Вьетнама у 59-летней жительницы Барнаула в багаже обнаружены четыре луковицы орхидей, которые она приобрела во время отдыха в азиатской стране.

Пассажирка не знала о необходимости фитосанитарного сертификата для ввоза растений на территорию России.

Орхидеи относятся к подкарантинной продукции, поскольку могут переносить опасных вредителей. Изъятый посадочный материал передан специалистам Россельхознадзора для дальнейшего исследования. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 ("Недекларирование товаров").

С начала 2025 года алтайские таможенники выявили несколько случаев незаконного ввоза: