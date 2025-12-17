В Бийске скончалась известный врач-невролог Людмила Митякина

Людмила Николаевна десятки лет работала в разных клиниках и помогла сотням пациентов

17 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Свеча, память / Фото: Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Бийске скончалась 62-летняя врач-невролог высшей квалификационной категории Людмила Митякина, сообщает "Бийский рабочий".

Людмила Николаевна проработала 32 года в разных клиниках, в том числе в неврологическом отделении на базе горбольницы № 3. Она с отличием окончила в 1991 году Алтайский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". В 2002 году завершила обучение по специальности "Неврология".

Коллеги вспоминают ее как опытного доктора, настоящего профессионала, а также добрую и отзывчивую женщину.

Прощание назначено на четверг, 18 декабря, с 13:00 до 14:00 в зале "Орфей" по ул. Бытовая, 6. В тот же день, в 15:30, начнется поминальный обед в кафе "Чарли" по ул. Трофимова, 21.

