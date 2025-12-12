Ушел из жизни Арсен Осипов — выдающийся детский травматолог-ортопед Алтайского края
Арсен Ашотович разрабатывал инновационные методы лечения различных рубцов у детей и получил 12 патентов на изобретения
12 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
В четверг, 11 декабря, на 66-м году жизни скончался Арсен Ашотович Осипов – доктор медицинских наук, главный внештатный детский травматолог-ортопед Алтайского края. Печальную новость сообщили в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства, где он работал последние годы.
«Администрация и коллектив Центра выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Арсене Ашотовиче навсегда останется в наших сердцах», – написала пресс-служба медицинской организации.
Осипов родился в Барнауле в 1960 году и всю свою профессиональную жизнь посвятил медицине. Выпускник Алтайского государственного медицинского института, он начал карьеру детским хирургом и уже в 1988 году получил первое авторское свидетельство на новый способ лечения рубцов. Его кандидатская и докторская диссертации были посвящены инновационным методикам лечения и профилактики рубцов у детей.
С 2004 года возглавлял детское травматолого-ортопедическое отделение краевой детской больницы, с 2009 года занимал должность главного внештатного детского травматолога-ортопеда края.
Арсен Осипов – врач-ортопед-травматолог высшей квалификационной категории, автор более 60 печатных работ и 12 патентов на изобретение. Удостоен премии Министерства здравоохранения РСФСР, а позже – благодарности Минздрава РФ. Награжден почетной грамотой Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.
Информация о церемонии прощания будет опубликована позже.
13:07:43 12-12-2025
искренние соболезнования. Таким бы жить и жить.
13:32:47 12-12-2025
Вот это настоящая беда.
Был бы кто из министерства - вообще бы не заметили.
13:53:10 12-12-2025
Прекрасный человек, очень крутой доктор. Соболезнования родным
14:01:17 12-12-2025
царствие небесное
14:12:19 12-12-2025
До обидного молодым ушёл.Таким бы жить да жить на радость людям!!!
16:16:36 12-12-2025
Уходят лучшие доктора. Очень жаль.
23:18:31 14-12-2025
Замечательный Доктор,хирург и человек, провёл несколько операций сыну, всегда очень внимательно относился к пациентам, знал по имени, спустя годы интересовался судьбой детей, которых оперировал. Низкий поклон, светлая память Арсену Ашотовичу, горечь от тяжёлой утраты такого врача, настоящее светило медицины!