Ушел из жизни Арсен Осипов — выдающийся детский травматолог-ортопед Алтайского края

Арсен Ашотович разрабатывал инновационные методы лечения различных рубцов у детей и получил 12 патентов на изобретения

12 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Арсен Осипов с подростком после операции в связи с врожденной деформацией грудной клетки / Фото: Минздрав Алтайского края
В четверг, 11 декабря, на 66-м году жизни скончался Арсен Ашотович Осипов – доктор медицинских наук, главный внештатный детский травматолог-ортопед Алтайского края. Печальную новость сообщили в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства, где он работал последние годы.

«Администрация и коллектив Центра выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Арсене Ашотовиче навсегда останется в наших сердцах», – написала пресс-служба медицинской организации.

Осипов родился в Барнауле в 1960 году и всю свою профессиональную жизнь посвятил медицине. Выпускник Алтайского государственного медицинского института, он начал карьеру детским хирургом и уже в 1988 году получил первое авторское свидетельство на новый способ лечения рубцов. Его кандидатская и докторская диссертации были посвящены инновационным методикам лечения и профилактики рубцов у детей.

С 2004 года возглавлял детское травматолого-ортопедическое отделение краевой детской больницы, с 2009 года занимал должность главного внештатного детского травматолога-ортопеда края.

Арсен Осипов – врач-ортопед-травматолог высшей квалификационной категории, автор более 60 печатных работ и 12 патентов на изобретение. Удостоен премии Министерства здравоохранения РСФСР, а позже – благодарности Минздрава РФ. Награжден почетной грамотой Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Информация о церемонии прощания будет опубликована позже.

Комментарии 7

Avatar Picture
гость

13:07:43 12-12-2025

искренние соболезнования. Таким бы жить и жить.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:47 12-12-2025

Вот это настоящая беда.
Был бы кто из министерства - вообще бы не заметили.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

13:53:10 12-12-2025

Прекрасный человек, очень крутой доктор. Соболезнования родным

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:17 12-12-2025

царствие небесное

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

14:12:19 12-12-2025

До обидного молодым ушёл.Таким бы жить да жить на радость людям!!!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Галина

16:16:36 12-12-2025

Уходят лучшие доктора. Очень жаль.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Соловьёва Оксана

23:18:31 14-12-2025

Замечательный Доктор,хирург и человек, провёл несколько операций сыну, всегда очень внимательно относился к пациентам, знал по имени, спустя годы интересовался судьбой детей, которых оперировал. Низкий поклон, светлая память Арсену Ашотовичу, горечь от тяжёлой утраты такого врача, настоящее светило медицины!

  1 Нравится
Ответить
