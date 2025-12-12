Ушел из жизни Арсен Осипов — выдающийся детский травматолог-ортопед Алтайского края

Арсен Ашотович разрабатывал инновационные методы лечения различных рубцов у детей и получил 12 патентов на изобретения

12 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Арсен Осипов с подростком после операции в связи с врожденной деформацией грудной клетки / Фото: Минздрав Алтайского края

В четверг, 11 декабря, на 66-м году жизни скончался Арсен Ашотович Осипов – доктор медицинских наук, главный внештатный детский травматолог-ортопед Алтайского края. Печальную новость сообщили в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства, где он работал последние годы.

«Администрация и коллектив Центра выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Арсене Ашотовиче навсегда останется в наших сердцах», – написала пресс-служба медицинской организации.

Осипов родился в Барнауле в 1960 году и всю свою профессиональную жизнь посвятил медицине. Выпускник Алтайского государственного медицинского института, он начал карьеру детским хирургом и уже в 1988 году получил первое авторское свидетельство на новый способ лечения рубцов. Его кандидатская и докторская диссертации были посвящены инновационным методикам лечения и профилактики рубцов у детей.

С 2004 года возглавлял детское травматолого-ортопедическое отделение краевой детской больницы, с 2009 года занимал должность главного внештатного детского травматолога-ортопеда края.

Арсен Осипов – врач-ортопед-травматолог высшей квалификационной категории, автор более 60 печатных работ и 12 патентов на изобретение. Удостоен премии Министерства здравоохранения РСФСР, а позже – благодарности Минздрава РФ. Награжден почетной грамотой Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Информация о церемонии прощания будет опубликована позже.