В Барнауле потушили крупный пожар на 350 "квадратах". Фото
Возгорание ликвидировали более 40 спасателей
30 апреля 2025, 10:45, ИА Амител
29 апреля на улице Зеленая Поляна в Барнауле загорелся частный жилой дом. Пламя перекинулось на соседнее строение, а из-за сильного ветра возникла угроза распространения огня на жилые дома. Спасателей, которые тушили крупный пожар, запечатлел фотограф Владимир Игнатов. Снимки он опубликовал в группе "Про пожарных и спасателей".
Напомним, пострадавших в ходе происшествия нет. Изначально сообщалось, что на месте работают семь пожарных расчетов – более 40 спасателей. Позже в МЧС уточнили, что число огнеборцев увеличивают.
Возгорание локализовали на площади порядка 350 квадратных метров. Из опасной зоны спасатели эвакуировали шесть газовых баллонов. Дальнейшего перехода огня пожарные не допустили.
"Работу пожарных осложнял сильный ветер, огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям. Своевременное реагирование и эффективная работа позволили остановить огонь. В результате случившегося повреждены частный дом и надворные постройки", – сказано в сообщении.
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