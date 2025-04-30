В Барнауле потушили крупный пожар на 350 "квадратах". Фото

Возгорание ликвидировали более 40 спасателей

30 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Пожар на ул. Зеленая Поляна в Барнауле / Фото: "Про пожарных и спасателей" / Владимир Игнатов

29 апреля на улице Зеленая Поляна в Барнауле загорелся частный жилой дом. Пламя перекинулось на соседнее строение, а из-за сильного ветра возникла угроза распространения огня на жилые дома. Спасателей, которые тушили крупный пожар, запечатлел фотограф Владимир Игнатов. Снимки он опубликовал в группе "Про пожарных и спасателей".

Напомним, пострадавших в ходе происшествия нет. Изначально сообщалось, что на месте работают семь пожарных расчетов – более 40 спасателей. Позже в МЧС уточнили, что число огнеборцев увеличивают.

Возгорание локализовали на площади порядка 350 квадратных метров. Из опасной зоны спасатели эвакуировали шесть газовых баллонов. Дальнейшего перехода огня пожарные не допустили.