НОВОСТИТранспорт

Сколько дорог построили и отремонтировали в Алтайском крае в 2025 году. Инфографика

Все об итогах дорожного сезона в крае

24 декабря 2025, 07:15, Вячеслав Кондаков

В Алтайском крае завершился один из самых масштабных дорожных сезонов за последние десять лет. В этом году на реконструкцию и ремонт дорог региона было выделено рекордное количество средств.

Дорожный фонд Алтайского края увеличился почти на 10 миллиардов рублей, достигнув 28,9 миллиарда, – это беспрецедентная сумма для региона. Существенная доля – федеральные средства, их объем увеличился более чем в четыре раза, и значительная часть объектов была отремонтирована в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В результате в этом году в нормативное состояние приведено более 680 километров региональных и межмуниципальных дорог, а с учетом муниципальных и федеральных объектов общий объем обновлений превысил 900 километров.

Подробнее о ремонте дорог в регионе смотрите в нашей инфографике (для увеличения нажмите на картинку).

Алтайский край Дороги Дорожный ремонт итоги года инфографика

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:04:28 24-12-2025

Замена дорожного покрытия на новое , без доведения профиля дорог до нормативного не улучшает безопасность дорог. Деньги в пустую.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:09 24-12-2025

Гость (11:04:28 24-12-2025) Замена дорожного покрытия на новое , без доведения профиля д... Главное, деньги закатать в асфальт, а потом хоть трава не расти. Это в Римской империи, а потом в Германии делали и делают на века.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

10:34:31 25-12-2025

Для чего асфальтоукладчик стоит поперёк дороги?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров