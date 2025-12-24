Сколько дорог построили и отремонтировали в Алтайском крае в 2025 году. Инфографика

Все об итогах дорожного сезона в крае

24 декабря 2025, 07:15, Вячеслав Кондаков

В Алтайском крае завершился один из самых масштабных дорожных сезонов за последние десять лет. В этом году на реконструкцию и ремонт дорог региона было выделено рекордное количество средств.

Дорожный фонд Алтайского края увеличился почти на 10 миллиардов рублей, достигнув 28,9 миллиарда, – это беспрецедентная сумма для региона. Существенная доля – федеральные средства, их объем увеличился более чем в четыре раза, и значительная часть объектов была отремонтирована в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В результате в этом году в нормативное состояние приведено более 680 километров региональных и межмуниципальных дорог, а с учетом муниципальных и федеральных объектов общий объем обновлений превысил 900 километров.

Подробнее о ремонте дорог в регионе смотрите в нашей инфографике (для увеличения нажмите на картинку).