Сколько дорог построили и отремонтировали в Алтайском крае в 2025 году. Инфографика
Все об итогах дорожного сезона в крае
24 декабря 2025, 07:15, Вячеслав Кондаков
В Алтайском крае завершился один из самых масштабных дорожных сезонов за последние десять лет. В этом году на реконструкцию и ремонт дорог региона было выделено рекордное количество средств.
Дорожный фонд Алтайского края увеличился почти на 10 миллиардов рублей, достигнув 28,9 миллиарда, – это беспрецедентная сумма для региона. Существенная доля – федеральные средства, их объем увеличился более чем в четыре раза, и значительная часть объектов была отремонтирована в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
В результате в этом году в нормативное состояние приведено более 680 километров региональных и межмуниципальных дорог, а с учетом муниципальных и федеральных объектов общий объем обновлений превысил 900 километров.
Подробнее о ремонте дорог в регионе смотрите в нашей инфографике (для увеличения нажмите на картинку).
11:04:28 24-12-2025
Замена дорожного покрытия на новое , без доведения профиля дорог до нормативного не улучшает безопасность дорог. Деньги в пустую.
14:28:09 24-12-2025
Гость (11:04:28 24-12-2025) Замена дорожного покрытия на новое , без доведения профиля д... Главное, деньги закатать в асфальт, а потом хоть трава не расти. Это в Римской империи, а потом в Германии делали и делают на века.
10:34:31 25-12-2025
Для чего асфальтоукладчик стоит поперёк дороги?