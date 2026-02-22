В Барнауле девушка решила заказать косметику и отдала мошенникам 13,5 тысячи рублей
Она полностью оплатила покупку, которая так и не пришла
22 февраля 2026, 14:36, ИА Амител
22-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников, покупая косметику в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
«Девушка рассказала, что в сети Интернет нашла сайт, который специализировался на продаже косметики. Потерпевшая сформировала заказ необходимой продукции на общую сумму 13 545 рублей, после чего для удобства оформления заказа перешла в мессенджер», — говорится в сообщении.
После этого "некий сотрудник компании" составил с девушкой электронный договор. После этого она полностью оплатила покупку, но косметику ей так и не отправили, а представители магазина не отвечали на сообщения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
20:28:36 22-02-2026
Как надоели эти подонки, ничего человеческого. Хоть бы их поймали всех!!!
22:55:31 22-02-2026
Сергей (20:28:36 22-02-2026) Как надоели эти подонки, ничего человеческого. Хоть бы их по... Пока живут на свете ... простаки, обманом жить, нам стало быть, с руки))