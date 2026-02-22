В Барнауле девушка решила заказать косметику и отдала мошенникам 13,5 тысячи рублей

Она полностью оплатила покупку, которая так и не пришла

22 февраля 2026, 14:36, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

22-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников, покупая косметику в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Девушка рассказала, что в сети Интернет нашла сайт, который специализировался на продаже косметики. Потерпевшая сформировала заказ необходимой продукции на общую сумму 13 545 рублей, после чего для удобства оформления заказа перешла в мессенджер», — говорится в сообщении.

После этого "некий сотрудник компании" составил с девушкой электронный договор. После этого она полностью оплатила покупку, но косметику ей так и не отправили, а представители магазина не отвечали на сообщения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".