На фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле" ко Дню города потратят 990 тысяч рублей

Фестиваль состоится 2 сентября у памятника "Нулевой километр"

12 августа 2023, 07:10, Антон Дегтярев

Фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле" / Фото: amic.ru

Власти Барнаула потратят 990 тысяч рублей на традиционный фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле", который состоится в краевой столице на День города. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Как пройдет фестиваль?

Лот разместили на портале госзакупок ещё 28 июля, заявки принимались до 9 августа, а 11 августа был найден подрядчик. Всего на аукцион подали заявки два кандидата. Один предложил 990 тысяч рублей, а второй – 995 тысяч рублей. Максимальная цена закупки оценивалась в 1 млн рублей.

Фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле" состоится в День города на площади Советов у памятного знака "Нулевой километр" с 10:00 до 14:00. Контракт на проведение фестиваля вступит в силу с даты его подписания и будет действовать до конца 2023 года. Услугу подрядчик по документам должен оказать до 1 октября. Наиболее вероятной датой Дня города в Барнауле является 2 сентября, так что фестиваль, скорее всего, пройдет в эту дату.

Подрядчик найдет режиссерско-постановочную группу, которая организует праздничный карнавал-шествие национально-культурных объединений края. Участникам шествия предоставят праздничные дудки "язычок", флажки с символикой фестиваля, шествие обеспечат музыкальным сопровождением.

Будет организована и работа национальной деревни. Подрядчик должен будет найти для нее одну конструкцию и три баннера, стилизованные под национальные жилища, доставить и смонтировать 26 "домиков", стилизованных под традиционные национальные жилища. Для них также закажут именные таблички, которые будут обозначать эти жилища.

В национальной деревне пройдет выставка предметов национального быта, ремесла и искусства. Она будет в каждом жилище.

Частью фестиваля станет и концертная программа. Для нее подрядчик предоставит сценический комплекс, оформит площадку и задник сцены. Концерт будет длиться примерно четыре часа. Компания-победитель должна организовать по два творческих номера, которые отражают национальный колорит участников. Выступить должны не менее 26 национально-культурных объединений и творческих коллективов. Вести концерт будут двое ведущих в сценической эстрадной одежде.

За постановку концертной программы, подбор номеров, музыкальное сопровождение и репетиции будет ответственна режиссерско-постановочная группа.

Кроме того, на сцене пройдут награждения. Всего наградят 35 человек. Рамки, бланки дипломов, подарки участникам предоставит подрядчик.

Кроме того, он должен будет повесить баннеры, напечатать пресс-вол, организовать и провести фотовыставку, изготовить оригинал-макет, обеспечить фотосъемку мероприятия, создать видеоролик и журнал о фестивале.

Фестиваль "Единой семьёй живём в Барнауле"/ Фото: amic.ru

Как пройдет День города в Барнауле?

Напомним, что День города в Барнауле, по предварительным данным, пройдет 2 сентября, однако точной даты празднования пока что нет.

Полноценной программы также пока не выложили. Однако уже известно, что основные мероприятия пройдут на площади Сахарова: концерт, спортивные состязания, откроется городская Доска Почёта "Слава и гордость Барнаула".

На ул. Мало-Тобольской состоится праздник "Барнаул. Путешествие со вкусом". Там будут зоны торговли, выставки, фотозоны, детская анимация, открытые кухни для мастер-классов, питания и торговли уличной едой. На Мало-Тобольской состоится выставка "Барнаул туристский" и ярмарка. Стилем выставки и ярмарки выбран стимпанк. Там же будет и фотозона в стиле "Барнаульского метро", также на пешеходной улице будут работать не менее трех живых статуй исторических личностей Барнаула. Пришедшим даже представят театральную постановку, в которой отразят этапы развития Барнаула в стиле стимпанк.

Рядом с барнаульским Арбатом организуют межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".

Концерт состоится и в парке "Лесная сказка", также на ул. 50 лет СССР, 12 и во Дворце культуры города Барнаула пройдут награждения. Праздники состоятся и во Власихе на ул. Первомайской, 50. Кроме того, обязательной частью программы должен стать конкурс красоты "Мисс Барнаула".

День города закончится салютами. Главный из них запустят на площади Сахарова в 22:00. Также салют пройдет в поселке Южном и на других локациях города.