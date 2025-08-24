Карпы кои из барнаульского парка "Изумрудный" останутся зимовать в пруду
Будет работать специальная система аэрации
В барнаульском парке "Изумрудный" принято решение оставить на зимовку в местном пруду часть популяции декоративных карпов кои, пишут "Вести Алтай".
В отличие от прошлого года, когда вся рыба была временно перемещена в водоем Калманского района, в этом сезоне только половина кои останется в родном пруду – это связано с чрезмерным увеличением популяции и теснотой в водоеме.
Для обеспечения безопасности рыб в зимний период в пруду будет работать специальная система аэрации, поддерживающая необходимый уровень кислорода. Вторая половина карпов будет распределена для зарыбления других искусственных водоемов Алтайского края. Весной возможен возврат части кои в парк только в случае, если оставшиеся на зимовке рыбы плохо перенесут холодный сезон.
Решение принято с целью сохранения здоровья рыб и оптимизации их условий содержания.
