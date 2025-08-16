НОВОСТИОбщество

В барнаульском парке "Изумрудный" поселились мозаичные рыбки. Фото

Визитная карточка парка теперь находится не только в пруду, но и прямо над ним

16 августа 2025, 19:45, ИА Амител

Мозаичные рыбки в "Изумрудном" / Фото: Telegram-канал "Говорит Вакаев"
В барнаульском парке "Изумрудный" появилась мозаика с изображением красных рыбок. Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

Как пояснил Вакаев, идея и исполнение рисунка принадлежат барнаульцу Татулу Мнояну.

«Эти замечательные мозаичные рыбки будут напоминать об одной из визитных карточек нашего парка – карпах койя, которые поселились в пруду и ежедневно радуют горожан», – сказал руководитель "Изумрудного".

Напомним, в июне в пруду парка появились мальки карпов койя: теперь рыб в "Изумрудном" будет еще больше.

Комментарии 3

Avatar Picture
С.М.

19:52:21 16-08-2025

Рыбов в пруду уже много , потомство от взрослых карпов есть ... Смущают два момента , первый - посетители кормят рыбов с мостиков хлебом , что запрещёно , а второе - в пруду много растительности и тины , которую наверное надо периодически убирать .

Avatar Picture
гость

23:23:01 16-08-2025

так их много и они голодные там карпы гигантские кушать хотят

Avatar Picture
Элен без ребят

06:27:12 17-08-2025

пруд весь зарос водорослями и рыбов уже почти не видно. водоем больше похож на болото, чем на пруд. нужна какая- то система фильтрации и регулярная чистка, чтобы пруд был красивым.

