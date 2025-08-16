В барнаульском парке "Изумрудный" поселились мозаичные рыбки. Фото
Визитная карточка парка теперь находится не только в пруду, но и прямо над ним
Мозаичные рыбки в "Изумрудном" / Фото: Telegram-канал "Говорит Вакаев"
В барнаульском парке "Изумрудный" появилась мозаика с изображением красных рыбок. Об этом рассказал управляющий парком Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.
Как пояснил Вакаев, идея и исполнение рисунка принадлежат барнаульцу Татулу Мнояну.
«Эти замечательные мозаичные рыбки будут напоминать об одной из визитных карточек нашего парка – карпах койя, которые поселились в пруду и ежедневно радуют горожан», – сказал руководитель "Изумрудного".
Напомним, в июне в пруду парка появились мальки карпов койя: теперь рыб в "Изумрудном" будет еще больше.
19:52:21 16-08-2025
Рыбов в пруду уже много , потомство от взрослых карпов есть ... Смущают два момента , первый - посетители кормят рыбов с мостиков хлебом , что запрещёно , а второе - в пруду много растительности и тины , которую наверное надо периодически убирать .
23:23:01 16-08-2025
так их много и они голодные там карпы гигантские кушать хотят
06:27:12 17-08-2025
пруд весь зарос водорослями и рыбов уже почти не видно. водоем больше похож на болото, чем на пруд. нужна какая- то система фильтрации и регулярная чистка, чтобы пруд был красивым.