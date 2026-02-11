Киберэксперты рассказали россиянам, какие данные нельзя хранить в заметках телефона
Опасность представляет не только текстовая информация, но и фотографии
11 февраля 2026, 11:13, ИА Амител
Хранение чувствительных данных в смартфоне может быть опасным, поскольку при утере или взломе устройства ими легко могут воспользоваться преступники. Об этом RT рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ имени Ломоносова Тимофей Воронин.
По его словам, особенно рискованно сохранять в заметках пароли от социальных сетей и банковских приложений. Потеря телефона или его кража открывает мошенникам доступ ко всем сервисам, данные от которых находились на устройстве. Кроме того, существует множество вредоносных программ, способных заражать смартфоны и автоматически сканировать заметки и фотогалерею, извлекая оттуда ценную информацию, включая логины и пароли.
Эксперт подчеркнул, что опасность представляет не только текстовая информация, но и фотографии, на которых могут быть зафиксированы пароли или другие конфиденциальные данные.
«В случае утери или кражи телефона необходимо не только включить режим пропажи, но и сменить пароли от соцсетей, различных личных кабинетов и банковских приложений», — отметил Воронин.
