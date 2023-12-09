Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула
Площадь возгорания достигала 120 "квадратов"
09 декабря 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле утром 9 декабря произошел пожар в частном доме по улице Цаплина, сообщили в МЧС Алтайского края.
Площадь возгорания достигала 120 квадратных метров, сейчас огонь локализован. На месте работают 29 человек и 6 автоцистерн.
Уточняется, что жители успели покинуть дом. Причину пожара выясняют.
Напомним, вечером 7 декабря потушили пожар в жилом доме на улице Гоголя, расположенном по соседству с мэрией.
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