Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула

Площадь возгорания достигала 120 "квадратов"

09 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле утром 9 декабря произошел пожар в частном доме по улице Цаплина, сообщили в МЧС Алтайского края.

Площадь возгорания достигала 120 квадратных метров, сейчас огонь локализован. На месте работают 29 человек и 6 автоцистерн.

Уточняется, что жители успели покинуть дом. Причину пожара выясняют.

Напомним, вечером 7 декабря потушили пожар в жилом доме на улице Гоголя, расположенном по соседству с мэрией.