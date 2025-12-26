НОВОСТИПроисшествия

Куда пропал экс-депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко и где он был?

Бывшего чиновника нашли, его жизни ничего не угрожает

26 декабря 2025, 09:52, ИА Амител

Николай Герасименко / Фото: amic.ru
24 декабря в Москве пропал бывший депутат Государственной Думы от Алтайского края Николай Герасименко. Он вышел на прогулку с собакой и не вернулся домой. Родственники Герасименко обратились к волонтерам, которые при помощи неравнодушных прохожих нашли его спустя сутки.

О том, в каком состоянии находится найденный Николай Герасименко и где он был все это время, – в материале amic.ru.

Что известно об исчезновении экс-депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко?

О том, что Герасименко пропал, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт". Соответствующую ориентировку разместили в сообществе во "ВКонтакте".

«Пропал Герасименко Николай Федорович, 75 лет. 24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса», – сказано в публикации.

Уточнялось, что экс-депутат Госдумы проживает в Юго-Западном административном округе Москвы. 

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда, родственники Герасименко сообщили о его исчезновении вечером 24 декабря.

«Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАлерт" о пропаже Герасименко, заявка была принята сразу в работу. Добровольцы после полученной информации выехали на место пропажи», – рассказали агентству в организации.

Волонтеры обзванивали медицинские учреждения и распространяли в Сети ориентировки. Автономные экипажи искали свидетелей и вместе с полицией отрабатывали камеры.

Как нашли бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко?

Экс-чиновника нашли в Москве вечером 25 декабря. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ЛизаАлерт", добровольцам помогли неравнодушные прохожие.

«Николай Федорович найден, жив. С момента пропажи прошло более суток, поиск завершился благодаря помощи неравнодушных прохожих», – говорится в сообщении.

В отряде поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске, в том числе сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.

Где все это время был Николай Герасименко?

По данным Telegram-каналов Baza и "112", экс-депутат Госдумы страдает деменцией. Согласно версии источников, во время прогулки у Герасименко случился приступ, и он не смог найти дорогу домой.

Информации о том, где именно находился бывший чиновник, нет.

Что известно о состоянии найденного Николая Герасименко?

По информации собственного источника "Известий", жизни бывшего чиновника ничего не угрожает.
Чем известен Николай Герасименко?

Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в Благовещенском районе Алтайского края. Академик Российской академии наук. Автор более 340 научных работ. С 1995 по 2021 год был депутатом Государственной Думы РФ II-VII созывов.
Алтайский край Москва Россия депутаты

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:15:51 26-12-2025

Нам он зачем? Уехал из Барнаула -живет в Москве вообще всё равно что там с ним...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:57 26-12-2025

Страдает деменцией, а никто не сопровождает во врем прогулок, и наследники поди есть, и помощники депутата.
А собаку нашли? Она бы привела домой. Или на самовыгуле была.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:53 26-12-2025

Гость (10:17:57 26-12-2025) Страдает деменцией, а никто не сопровождает во врем прогулок... Кстати да, с собакой что?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:01 26-12-2025

в москве камер понатыкано. в кино показывают, как преступников мигом вычисляют и находят, отслеживая по камерам. а тут через прохожих искали...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:11 26-12-2025

Гость (10:31:01 26-12-2025) в москве камер понатыкано. в кино показывают, как преступник... Так он же не преступник. Если бы он по пути выпотрошил пять-семь москвичек - быстрее бы нашли.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:51 26-12-2025

А что с собакой?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:01 26-12-2025

Гость (10:44:51 26-12-2025) А что с собакой?... В Верх-Чуманку отдали.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:58 26-12-2025

Покурить ходил.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

11:56:10 26-12-2025

Заголовок статьи не соответствует её содержанию.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:11 26-12-2025

ДМВ (11:56:10 26-12-2025) Заголовок статьи не соответствует её содержанию.... Ну это типа в заголовке вопрос "Где был?" Ну а в тексте ответ: "А фиг знает". Очень содержательная заметка

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

13:07:26 26-12-2025

Почему нигде нет информации что с собакой!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

13:18:34 26-12-2025

90 % было-комменты, люди вы звери.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:56:12 26-12-2025

Внимательный из Б (13:18:34 26-12-2025) 90 % было-комменты, люди вы звери. ... То есть вы хотите сказать что наше правительство которое беспокоясь о животных принимая законы в их защиту-звери,а вы батенька часом не засланный казачок имеющий звание инагента

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:01:36 26-12-2025

«Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАлерт" о пропаже Герасименко, заявка была принята сразу в работу. Добровольцы после полученной информации выехали на место пропажи»
Так через трое суток заявления принимают о пропаже людей. Или депутатам и тут блат?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:55 26-12-2025

гость (14:01:36 26-12-2025) «Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАл... "ЛизаАлерт" принимает заявления через трое суток? Откуда эта информация?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:09 26-12-2025

гость (14:01:36 26-12-2025) «Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО .Так через трое суток заявления принимают о пропаже людей. Или депутатам и тут блат?. Не распространяй ложные сведения, твоё враньё может стоить кому-то жизни.
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОПАЖЕ ЛЮДЕЙ в полиции ПРИНИМАЮТ СРАЗУ ЖЕ, как только ты его напишешь. Никакого блата не нужно. Потому что никаких сроков "3 дня" законом не установлено. Чем раньше начнут искать, тем лучше.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:53:56 27-12-2025

гость (14:01:36 26-12-2025) «Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАл... 3 суток ПОЛИЦИЯ. Лиза принимает хоть через 15 минут. Не знаете - не врите, пожалуйста. бессовестный вы человек

  -2 Нравится
Ответить
