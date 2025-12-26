Куда пропал экс-депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко и где он был?
Бывшего чиновника нашли, его жизни ничего не угрожает
26 декабря 2025, 09:52, ИА Амител
24 декабря в Москве пропал бывший депутат Государственной Думы от Алтайского края Николай Герасименко. Он вышел на прогулку с собакой и не вернулся домой. Родственники Герасименко обратились к волонтерам, которые при помощи неравнодушных прохожих нашли его спустя сутки.
О том, в каком состоянии находится найденный Николай Герасименко и где он был все это время, – в материале amic.ru.
Что известно об исчезновении экс-депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко?
О том, что Герасименко пропал, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт". Соответствующую ориентировку разместили в сообществе во "ВКонтакте".
«Пропал Герасименко Николай Федорович, 75 лет. 24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса», – сказано в публикации.
Уточнялось, что экс-депутат Госдумы проживает в Юго-Западном административном округе Москвы.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда, родственники Герасименко сообщили о его исчезновении вечером 24 декабря.
«Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАлерт" о пропаже Герасименко, заявка была принята сразу в работу. Добровольцы после полученной информации выехали на место пропажи», – рассказали агентству в организации.
Волонтеры обзванивали медицинские учреждения и распространяли в Сети ориентировки. Автономные экипажи искали свидетелей и вместе с полицией отрабатывали камеры.
Как нашли бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко?
Экс-чиновника нашли в Москве вечером 25 декабря. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ЛизаАлерт", добровольцам помогли неравнодушные прохожие.
«Николай Федорович найден, жив. С момента пропажи прошло более суток, поиск завершился благодаря помощи неравнодушных прохожих», – говорится в сообщении.
В отряде поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске, в том числе сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.
10:15:51 26-12-2025
Нам он зачем? Уехал из Барнаула -живет в Москве вообще всё равно что там с ним...
10:17:57 26-12-2025
Страдает деменцией, а никто не сопровождает во врем прогулок, и наследники поди есть, и помощники депутата.
А собаку нашли? Она бы привела домой. Или на самовыгуле была.
11:34:53 26-12-2025
Гость (10:17:57 26-12-2025) Страдает деменцией, а никто не сопровождает во врем прогулок... Кстати да, с собакой что?
10:31:01 26-12-2025
в москве камер понатыкано. в кино показывают, как преступников мигом вычисляют и находят, отслеживая по камерам. а тут через прохожих искали...
10:39:11 26-12-2025
Гость (10:31:01 26-12-2025) в москве камер понатыкано. в кино показывают, как преступник... Так он же не преступник. Если бы он по пути выпотрошил пять-семь москвичек - быстрее бы нашли.
10:44:51 26-12-2025
А что с собакой?
11:10:01 26-12-2025
Гость (10:44:51 26-12-2025) А что с собакой?... В Верх-Чуманку отдали.
10:45:58 26-12-2025
Покурить ходил.
11:56:10 26-12-2025
Заголовок статьи не соответствует её содержанию.
12:16:11 26-12-2025
ДМВ (11:56:10 26-12-2025) Заголовок статьи не соответствует её содержанию.... Ну это типа в заголовке вопрос "Где был?" Ну а в тексте ответ: "А фиг знает". Очень содержательная заметка
13:07:26 26-12-2025
Почему нигде нет информации что с собакой!
13:18:34 26-12-2025
90 % было-комменты, люди вы звери.
13:56:12 26-12-2025
Внимательный из Б (13:18:34 26-12-2025) 90 % было-комменты, люди вы звери. ... То есть вы хотите сказать что наше правительство которое беспокоясь о животных принимая законы в их защиту-звери,а вы батенька часом не засланный казачок имеющий звание инагента
14:01:36 26-12-2025
«Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАлерт" о пропаже Герасименко, заявка была принята сразу в работу. Добровольцы после полученной информации выехали на место пропажи»
Так через трое суток заявления принимают о пропаже людей. Или депутатам и тут блат?
14:28:55 26-12-2025
гость (14:01:36 26-12-2025) «Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАл... "ЛизаАлерт" принимает заявления через трое суток? Откуда эта информация?
15:43:09 26-12-2025
гость (14:01:36 26-12-2025) «Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО .Так через трое суток заявления принимают о пропаже людей. Или депутатам и тут блат?. Не распространяй ложные сведения, твоё враньё может стоить кому-то жизни.
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОПАЖЕ ЛЮДЕЙ в полиции ПРИНИМАЮТ СРАЗУ ЖЕ, как только ты его напишешь. Никакого блата не нужно. Потому что никаких сроков "3 дня" законом не установлено. Чем раньше начнут искать, тем лучше.
00:53:56 27-12-2025
гость (14:01:36 26-12-2025) «Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАл... 3 суток ПОЛИЦИЯ. Лиза принимает хоть через 15 минут. Не знаете - не врите, пожалуйста. бессовестный вы человек