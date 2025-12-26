Бывшего чиновника нашли, его жизни ничего не угрожает

26 декабря 2025, 09:52, ИА Амител

Николай Герасименко / Фото: amic.ru

24 декабря в Москве пропал бывший депутат Государственной Думы от Алтайского края Николай Герасименко. Он вышел на прогулку с собакой и не вернулся домой. Родственники Герасименко обратились к волонтерам, которые при помощи неравнодушных прохожих нашли его спустя сутки.

О том, в каком состоянии находится найденный Николай Герасименко и где он был все это время, – в материале amic.ru.

1 Что известно об исчезновении экс-депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко? О том, что Герасименко пропал, сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт". Соответствующую ориентировку разместили в сообществе во "ВКонтакте". «Пропал Герасименко Николай Федорович, 75 лет. 24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса», – сказано в публикации. Уточнялось, что экс-депутат Госдумы проживает в Юго-Западном административном округе Москвы. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе поискового отряда, родственники Герасименко сообщили о его исчезновении вечером 24 декабря. «Около 17:00 24 декабря родственники сообщили в ДПСО "ЛизаАлерт" о пропаже Герасименко, заявка была принята сразу в работу. Добровольцы после полученной информации выехали на место пропажи», – рассказали агентству в организации. Волонтеры обзванивали медицинские учреждения и распространяли в Сети ориентировки. Автономные экипажи искали свидетелей и вместе с полицией отрабатывали камеры.

2 Как нашли бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко? Экс-чиновника нашли в Москве вечером 25 декабря. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу "ЛизаАлерт", добровольцам помогли неравнодушные прохожие. «Николай Федорович найден, жив. С момента пропажи прошло более суток, поиск завершился благодаря помощи неравнодушных прохожих», – говорится в сообщении. В отряде поблагодарили всех, кто принимал участие в поиске, в том числе сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.

3 Где все это время был Николай Герасименко? По данным Telegram-каналов Baza и "112", экс-депутат Госдумы страдает деменцией. Согласно версии источников, во время прогулки у Герасименко случился приступ, и он не смог найти дорогу домой. Информации о том, где именно находился бывший чиновник, нет.

4 Что известно о состоянии найденного Николая Герасименко? По информации собственного источника "Известий" , жизни бывшего чиновника ничего не угрожает.