Бывшего депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко нашли в Москве
Предположительно, мужчина страдает деменцией
25 декабря 2025, 22:10, ИА Амител
Экс-депутата Государственной Думы Николая Герасименко, ранее объявленного в розыск в столице, обнаружили живым и невредимым. По предварительной информации, с ним все в порядке, пишет Telegram-канал "112".
Как стало известно, политик, представлявший ранее в парламенте Алтайский край, мог пропасть из-за проблем со здоровьем. Предположительно, мужчина страдает деменцией, что и стало причиной его исчезновения.
Ранее информация о его розыске была размещена на странице поискового отряда "ЛизаАлерт", который сообщал, что Герасименко, проживающий в Юго-Западном административном округе Москвы, не выходил на связь вторые сутки.
Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в селе Верх-Суетка Благовещенского района Алтайского края. Академик Российской академии наук. С 1995 по 2021 год – депутат Государственной Думы РФ II-VII созывов. Автор более 340 научных работ.
23:47:53 25-12-2025
Ну вот нашелся
00:37:05 26-12-2025
да, так и есть. дезориентирован. Великолепный врач был
06:55:52 26-12-2025
О других врачах он не думал, когда за повышение пенсионного возраста проголосовал. И другие великолепные врачи умирают, даже не выйдя на пенсию.
08:55:34 26-12-2025
Гость (06:55:52 26-12-2025) О других врачах он не думал, когда за повышение пенсионного ... Предполагаю, что к тому времени деменция уже процветала в нем. Она не приходит в один день.
09:21:06 26-12-2025
Автор закона о запрете курения. Сам дымил как паровоз.
10:20:16 26-12-2025
Гость (09:21:06 26-12-2025) Автор закона о заОбзор от ИИ
Депутат Николай Герасименко активно участвовал в разработке и продвижении антитабачного законодательства в России, в частности Федерального закона № 15-ФЗ (2013 г.), который ввел запрет на курение во многих общественных местах (транспорт, больницы, школы, культурные объекты, рабочие места, вокзалы, аэропорты) и установил штрафы, а также предлагал поправки для расширения запрета (например, на 10 метров от подъездов). Главный закон, регулирующий курение в общественных местах в России, — это ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». прете курения. Сам дымил как паровоз.... Во первых- такого закона нет в природе!
10:43:32 26-12-2025
Гость (10:20:16 26-12-2025) Во первых- такого закона нет в природе!... А о чем этот закон? О поощрении курения? А во-вторых что? А в-третьих?
13:26:25 26-12-2025
Гость (10:20:16 26-12-2025) Во первых- такого закона нет в природе!... Хорошие законы о курении. Курякам удовольствие, а народ, проходя мимо, нос зажимает от дымной вони.
09:33:20 26-12-2025
Тут сразу возникает вопрос: Почему все "патриоты края", получившие возможность представлять его интересы во власти, при первой же возможности из него бегут?
09:47:31 26-12-2025
Гость (09:33:20 26-12-2025) Тут сразу возникает вопрос: Почему все "патриоты края", полу... Ну ответ-то ясен всем - для того они и "патриоты", чтобы устроить себе побег
10:07:24 26-12-2025
Гость (09:33:20 26-12-2025) Тут сразу возникает вопрос: Почему все "патриоты края", полу... Там медицина на несравненно более высоком уровне. Ее финансирование в разы больше, если не в десятки раз.
А что еще надо старику?
09:38:51 26-12-2025
такие вот депутаты...
10:07:27 26-12-2025
А как "великолепный врач" допустил развитие у себя самого деменции? И почему на фото лицо явно нездорового человека с явными признаками хронической гипоксии, что является ключевым моментом развития деменции.
10:15:35 26-12-2025
гость (10:07:27 26-12-2025) А как "великолепный врач" допустил развитие у себя самого де... В зеркало посмотри....на многие вопросы в нем ответы найдешь.
10:57:18 26-12-2025
гость (10:07:27 26-12-2025) А как "великолепный врач" допустил развитие у себя самого де... дядя Петя, ты- дурак? (ц)
11:14:58 26-12-2025
гость (10:07:27 26-12-2025) А как "великолепный врач" допустил развитие у себя самого де... Дигноз по аватарке, ага. Деменцию может вызвать масса причин, и это не болезнь сама по себе, это синдром. Вызываемый, например, болезнью Альцгеймера. И ведь лайкает эту дичь кто-то)
10:30:25 26-12-2025
Предположительно, мужчина страдает деменцией.. Похоже наши депутаты все чем-то страдают. Вопрос возникает, а чем они там вообще занимаются?
11:13:11 26-12-2025
Гость (10:30:25 26-12-2025) Предположительно, мужчина страдает деменцией.. Похоже наши д... Страдают
14:17:26 26-12-2025
Болеют. Но лечатся за границей.