Бывшего депутата Госдумы от Алтайского края Николая Герасименко нашли в Москве

Предположительно, мужчина страдает деменцией

25 декабря 2025, 22:10, ИА Амител

Николай Герасименко / Фото: amic.ru

Экс-депутата Государственной Думы Николая Герасименко, ранее объявленного в розыск в столице, обнаружили живым и невредимым. По предварительной информации, с ним все в порядке, пишет Telegram-канал "112".

Как стало известно, политик, представлявший ранее в парламенте Алтайский край, мог пропасть из-за проблем со здоровьем. Предположительно, мужчина страдает деменцией, что и стало причиной его исчезновения.

Ранее информация о его розыске была размещена на странице поискового отряда "ЛизаАлерт", который сообщал, что Герасименко, проживающий в Юго-Западном административном округе Москвы, не выходил на связь вторые сутки.

Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в селе Верх-Суетка Благовещенского района Алтайского края. Академик Российской академии наук. С 1995 по 2021 год – депутат Государственной Думы РФ II-VII созывов. Автор более 340 научных работ.