Выходные «от кутюр»: в Барнауле пройдет этап Всероссийского конкурса молодых дизайнеров одежды «Русский силуэт»

12 и 13 ноября в Барнауле состоится региональный этап Всероссийского конкурса молодых дизайнеров одежды «Русский силуэт». Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края, его проводит благотворительный фонд Татьяны Михалковой с целью выявления ярких талантов и новых имен в отечественной модной индустрии.

Барнаул стал официальной площадкой для отборочного этапа для участников из Алтайского края и Республики Алтай. Уже в третий раз его организует и сопровождает доцент кафедры искусств Алтайского государственного университета, директор дизайн студии «От кутюр» Марина Кривицкая.

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В жюри конкурса вошли известный художник по костюмам Геннадий Осташёв, руководитель образцового коллектива школы моды «Светлана» Светлана Петрягина, эксперт моды и автор телевизионных проектов Анастасия Первушина, руководитель модельного агентства и школы моды Роман Попов, руководитель культурного центра «Шелковая кисточка» из Горно-Алтайска Елена Кармацких и другие.

Жюри оценят 11 коллекций дизайнеров в возрасте от 18 до 35 лет. Победитель будет лишь один — ему выпадет честь представить алтайскую моду на финальном этапе конкурса в Москве.

Конкурс будет проходить в три этапа. Жюри оценят эскиз, а после — технологию и качество шитья на готовых изделиях. Наиболее зрелищная часть конкурса — показ коллекций — состоится 13 ноября в комплексе «Времена года» на Солнечной поляне, 15. Начало в 14.00 по местному времени.