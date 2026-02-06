Лавров обвинил Киев в причастности к покушению на генерала Алексеева

По его словам, покушение подтверждает "нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации"

06 февраля 2026, 19:02, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал терактом покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Ответственность за преступление он возложил на власти Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», — сказал министр.

Глава МИД РФ добавил, что украинские власти "готовы сделать все, чтобы убедить своих западных спонсоров" не отставать от США в стремлении урегулировать конфликт на Украине.

Напомним, покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Известно, что высокопоставленный чиновник получил несколько выстрелов в спину. Он выжил и находится в больнице. По предварительной информации, киллер скрылся с места преступления.