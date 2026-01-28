Летевший в Иркутск самолет Azur Air совершил экстренную посадку второй раз за неделю

23 января этот же борт, летевший рейсом Пхукет — Барнаул, подал сигнал бедствия и сел в Ланьчжоу

Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из вьетнамского Нячанга в Иркутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. По информации Shot, на борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.

Причиной незапланированной посадки стал отказ двигателя. Набрав высоту более 10,6 тысячи метров, лайнер начал кружить над Ханоем, подал сигнал бедствия и пошел на снижение для аварийного приземления.

В Azur Air пока не прокомментировали технические причины происшествия, отметив лишь, что могут потребоваться корректировки расписания рейсов.

Это уже второй инцидент с одним и тем же самолетом за недавнее время. 23 января тот же Boeing 757-2Q8, принадлежащий авиакомпании Azur Air и выполнявший рейс ZF-2998 Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия примерно через три с половиной часа после взлета. Экипажем было принято решение экстренно сажать борт в китайском аэропорту Ланьчжоу, что и было успешно выполнено. Дождавшись запасного самолета авиакомпании в Китае, пассажиры благополучно добрались до пункта назначения.

Причиной инцидента стали выход из строя датчика давления масла и последовавшие за этим перебои в работе двигателя, вызвавшие потерю тяги.

По данным открытой картотеки russianplanes.net, свой первый полет судно совершило почти 27 лет назад — 9 марта 1999 года. При этом совокупный срок эксплуатации самолета — 15 лет и 7 месяцев.