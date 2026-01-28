Летевший в Иркутск самолет Azur Air совершил экстренную посадку второй раз за неделю
23 января этот же борт, летевший рейсом Пхукет — Барнаул, подал сигнал бедствия и сел в Ланьчжоу
28 января 2026, 20:02, ИА Амител
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из вьетнамского Нячанга в Иркутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. По информации Shot, на борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.
Причиной незапланированной посадки стал отказ двигателя. Набрав высоту более 10,6 тысячи метров, лайнер начал кружить над Ханоем, подал сигнал бедствия и пошел на снижение для аварийного приземления.
В Azur Air пока не прокомментировали технические причины происшествия, отметив лишь, что могут потребоваться корректировки расписания рейсов.
Это уже второй инцидент с одним и тем же самолетом за недавнее время. 23 января тот же Boeing 757-2Q8, принадлежащий авиакомпании Azur Air и выполнявший рейс ZF-2998 Пхукет – Барнаул, подал сигнал бедствия примерно через три с половиной часа после взлета. Экипажем было принято решение экстренно сажать борт в китайском аэропорту Ланьчжоу, что и было успешно выполнено. Дождавшись запасного самолета авиакомпании в Китае, пассажиры благополучно добрались до пункта назначения.
Причиной инцидента стали выход из строя датчика давления масла и последовавшие за этим перебои в работе двигателя, вызвавшие потерю тяги.
По данным открытой картотеки russianplanes.net, свой первый полет судно совершило почти 27 лет назад — 9 марта 1999 года. При этом совокупный срок эксплуатации самолета — 15 лет и 7 месяцев.
20:30:57 28-01-2026
Во всем виноват Чубайс с внуком Гайдара.
21:02:50 28-01-2026
Третий раз на не лететь не нужно...
21:28:20 28-01-2026
Опять?
22:11:30 28-01-2026
Похоже, нашли способ ремонтироваться, обходя санкции. Интересно.
22:38:37 28-01-2026
Не, ну третий раз не проканает))))
06:17:30 29-01-2026
Да правильно, чотакова? Заглох движок , пофиг пляшем дальше
09:24:26 29-01-2026
Если по регламенту при такой неисправности меняется двигатель (за оплату, естественно) и эта процедура при аварийной посадке не подпадает под санкции, тогда красивую лазейку нашли. Разумеется, с согласия китайской стороны.
11:18:25 29-01-2026
Азур теперь пытается одним оставшимся самолетом такого типа заткнуть все маршруты в Азию, расписание все полетело, рейсы из Нска и Барнаула уже сдвинули на 8 и 6 часов и непонятно конечная ли это подвижка.