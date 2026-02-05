Любой бизнес под угрозой? Решение суда в Иваново вызвало вопросы у правозащитников

Подобное отношение создает риск для всего предпринимательского сообщества

05 февраля 2026, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Фрунзенский районный суд Иваново удовлетворил гражданский иск прокуратуры и постановил изъять бизнес и личное имущество семьи предпринимателей Ярченковых на сумму 2,65 млрд рублей еще до вынесения приговора по уголовному делу о взятке. Это решение вызвало резкую критику со стороны юристов, которые усомнились в законности примененных судом норм, пишет "Медиакорсеть".

Поводом для иска стало уголовное дело в отношении Владимира Ярченкова, подозреваемого в даче около 3 млн рублей чиновнику сферы ЖКХ за "общее покровительство" в 2021–2024 годах. При этом приговор по делу до сих пор не вынесен. Несмотря на это, прокуратура потребовала обратить в доход государства не только активы компаний, связанных с обращением ТКО, но и все имущество семьи, включая доли в бизнесе и личную собственность супруги и совершеннолетних детей. Суд удовлетворил эти требования 26 ноября 2025 года и обратил решение к немедленному исполнению.

Как отмечает уфимский юрист Виталий Буркин, суд применил подпункт 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса, который регулирует изъятие имущества у государственных и муниципальных служащих при несоответствии доходов и расходов. По словам юриста, семья Ярченковых к госслужащим не относится, а потому использованные нормы не могут быть применены к частным предпринимателям. Он также обращает внимание на то, что под взыскание попали активы, приобретенные задолго до периода предполагаемого "покровительства".

Дополнительные вопросы у юристов вызвало привлечение к солидарной ответственности супруги и детей предпринимателя. По данным защиты, супруга Владимира Ярченкова ведет самостоятельный бизнес и имеет брачный договор о разделе имущества, а совершеннолетние дети не являются фигурантами уголовного дела.

Юристы считают, что подобное решение создает риск для всего предпринимательского сообщества, поскольку позволяет изымать имущество семьи до установления вины в уголовном процессе. Семья Ярченковых намерена обжаловать решение суда. Их представители уже направили обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить законность действий прокурора и суда.