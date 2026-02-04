Рассказываем об изменениях в законе, вознаграждении управляющего, сохраняемом имуществе и последствиях для должника

В 2026 году банкротство физических лиц по-прежнему остается одним из способов восстановить финансовое положение. Закон № 127-ФЗ обновили: поправки вступили в силу в январе 2026-го. Кардинальных изменений нет. Рассказываем, какие процедуры и правила уточнили, а также основные важные моменты.

Расходы, вознаграждение

Основное нововведение — должник может подать заявление и сразу перейти к реализации имущества, минуя этап реструктуризации долгов. Это сократит сроки и уменьшит затраты.

Вознаграждение арбитражного управляющего включает фиксированную часть в 25 тысяч рублей и 7% от стоимости реализованного имущества. С 9 января 2026 года средства нужно вносить на депозит заранее.

Выбор способа

В России есть два основных механизма: судебный и внесудебный, которые регулирует № 127-ФЗ. Внесудебное банкротство подходит не всем — его можно пройти только при определенном размере задолженности. В остальных случаях дело рассматривают через суд с участием управляющего.

В соответствии с Обзором ВС РФ от 18 июня 2025 года, в судебном банкротстве можно сразу перейти к реализации. Профессиональная юридическая поддержка, например от специалистов "Банкрот-Сервис" (сайт bankrotserv.ru), помогает избежать ошибок и сократить сроки.

Подготовка

Подготовка к банкротству обычно занимает 30–90 дней и включает анализ финансового положения с учетом последних изменений № 127-ФЗ и судебной практики. Отдельное внимание уделяют операциям за предыдущие три года — закон позволяет оспаривать подозрительные действия на предмет добросовестности. Возможные последствия в таких случаях — возврат активов в конкурсную массу, отказ в процедуре и иные меры ответственности.

Сохраняемое имущество

В 2026 году закон четко определяет, какое имущество сохраняется за должником для обеспечения базовых жизненных условий — его не включают в конкурсную массу.

Единственное жилое помещение, если оно не в ипотеке;

предметы обычной домашней обстановки, личные вещи;

имущество для профессиональных занятий до 10 тысяч рублей;

денежные средства в пределах прожиточного минимума;

сельскохозяйственные животные, не для бизнеса;

государственные награды, призы.

С сентября 2024 года возможна защита ипотечного жилья через соглашение. Эти правила балансируют интересы должника и кредиторов.

Последствия

Признание гражданина банкротом влечет ряд правовых последствий. Среди них — прекращение части долговых обязательств (кроме установленных законом случаев) и снятие отдельных обременений. Одновременно действуют ограничения: в течение пяти лет нельзя повторно проходить процедуру и необходимо сообщать о статусе при оформлении кредитов, три года действует запрет на руководящие должности в юрлицах, а при банкротстве ИП — пятилетнее ограничение на повторную регистрацию.

При выявлении недобросовестных действий суд может отказать в применении отдельных последствий процедуры.

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

