Малые города могут постепенно исчезнуть в России
Молодежь уезжает, старшее поколение убывает, а увеличения численности населения не происходит
01 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
В России малые города могут со временем исчезнуть, из-за того что отток населения происходит, а новые жители не прибывают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.
В исследовании говорится, что с карты страны могут исчезнуть сотни малых и моногородов. Молодежь уезжает, старшее поколение убывает, а увеличения численности населения не происходит.
«Заработок – важный, но не главный фактор переезда в большой город. Значительную роль играет недостаток инфраструктуры, ограничения в карьере и образовании, а также отсутствие смыслов, позволяющих увидеть картину лучшего будущего», – говорится в докладе.
Жители малых городов, по опросам, оказались более пессимистичны в своих рассуждениях, чем жители миллионников. Последние чаще рассчитывают на светлое будущее. Также, согласно исследованию, 38% россиян рассматривают возможности для переезда, если получат предложение о более выгодном заработке.
На приумножение численности населения влияет развитие туризма. Бывает, что людей тянет в туристические города. К тому же оказалось, что 50% россиян хотели бы побывать с экскурсией на промышленном предприятии.
Ранее amic.ru сообщал, что алтайский город Рубцовск занял четвертую позицию в антирейтинге городов-сорокотысячников России по убыли населения. В 1992 году в нем проживало 172 тысячи человек, а по данным 2021-го – 127 тысяч жителей. Снижение – почти на 30%. На шестой строчке антирейтинга оказался Бийск, где умирает больше людей, чем приезжает.
В целом около 130 малых городов России находятся на грани исчезновения. В них за десять лет численность населения сократилась на 314 тыс. человек.
19:56:34 01-12-2025
И всего за 30 лет
20:15:55 01-12-2025
У нас всё исчезает: медицина, образование, деньги бюджетные, города и сёла. Может, в консерватории что-то подправить? Хотя бы госворов истребить. Для начала.
00:55:49 02-12-2025
Паспорта забирайте как у колхозников в СССР и не плодите лимиту.
04:10:34 02-12-2025
Они снова сделали великое открытие. Деревни, так те исчезают с середины ХХ века.
09:17:59 02-12-2025
Ща Шойгу настроит в Сибири городов, и как заживем лучше всех!
09:51:05 02-12-2025
Это спорно, в бешенном драйве роста практически все малые города Московской области. Скоро Москва станет половиной России по населению, склеив собой все малые города.
13:18:42 02-12-2025
Так надо просто запретить уезжать/умирать и делов то иначе штраф!
08:25:10 03-12-2025
Гость (13:18:42 02-12-2025) Так надо просто запретить уезжать/умирать и делов то иначе ш... Прямо в нынешнем тренде.