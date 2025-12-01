Малые города могут постепенно исчезнуть в России

Молодежь уезжает, старшее поколение убывает, а увеличения численности населения не происходит

01 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России малые города могут со временем исчезнуть, из-за того что отток населения происходит, а новые жители не прибывают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

В исследовании говорится, что с карты страны могут исчезнуть сотни малых и моногородов. Молодежь уезжает, старшее поколение убывает, а увеличения численности населения не происходит.

«Заработок – важный, но не главный фактор переезда в большой город. Значительную роль играет недостаток инфраструктуры, ограничения в карьере и образовании, а также отсутствие смыслов, позволяющих увидеть картину лучшего будущего», – говорится в докладе.

Жители малых городов, по опросам, оказались более пессимистичны в своих рассуждениях, чем жители миллионников. Последние чаще рассчитывают на светлое будущее. Также, согласно исследованию, 38% россиян рассматривают возможности для переезда, если получат предложение о более выгодном заработке.

На приумножение численности населения влияет развитие туризма. Бывает, что людей тянет в туристические города. К тому же оказалось, что 50% россиян хотели бы побывать с экскурсией на промышленном предприятии.

Ранее amic.ru сообщал, что алтайский город Рубцовск занял четвертую позицию в антирейтинге городов-сорокотысячников России по убыли населения. В 1992 году в нем проживало 172 тысячи человек, а по данным 2021-го – 127 тысяч жителей. Снижение – почти на 30%. На шестой строчке антирейтинга оказался Бийск, где умирает больше людей, чем приезжает.

В целом около 130 малых городов России находятся на грани исчезновения. В них за десять лет численность населения сократилась на 314 тыс. человек.